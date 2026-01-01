Die Sicherheit von Slack ist uns überaus wichtig. Du vertraust Slack jeden Tag dahingehend, dass wir die Informationen deines Workspace schützen. Der verantwortungsvolle Umgang mit deinen Daten ist einer der zentralen Werte unseres Unternehmens.

Zur Prüfung deines Vertrags mit uns kannst du dir unsere Nutzungsbedingungen ansehen.

Weitere Informationen darüber, wie wir den Schutz deiner Daten gewährleisten, findest du in unseren Sicherheitspraktiken.

Weitere Angaben zu den Informationen, die wir erfassen, und ihrer Nutzung findest du in unserer Datenschutzrichtlinie.

Wenn du eine Schwachstelle in Slack entdeckt hast, sieh dir bitte unsere Richtlinie zur verantwortungsvollen Mitteilung an und befolge die Hinweise in diesem Dokument, wenn du uns die Schwachstelle meldest.

Wenn du weitere Fragen hast oder zusätzliche Sicherheitsdokumente anfordern möchtest, kannst du dich mit Hilfe unseres Anfrageformulars für Datenschutz und Sicherheit an uns wenden.

Hinweis: Möglicherweise interessierst du dich auch für unseren Guide Sicherheitstipps, um deinen Workspace zu schützen. 🔐

Zugang zu SOC2 und anderen Sicherheitsdokumenten

Wenn du einen SOC2-Bericht und andere Sicherheitsdokumente benötigst, kannst du dich in unserem Compliance-Portal anmelden, um auf den neuesten Bericht zuzugreifen: