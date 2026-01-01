Du kannst die Slack App in verschiedenen Sprachen nutzen. Falls deine bevorzugte Sprache noch nicht unterstützt wird, kannst du dennoch Nachrichten in dieser Sprache senden und lesen, indem du deine Einstellungen für die Rechtschreibprüfung anpasst.
Unterstützte Sprachen
Chinesisch (vereinfacht oder traditionell)
Englisch (USA oder Großbritannien)
Französisch (Frankreich)
Deutsch (Deutschland)
Italienisch
Japanisch
Koranisch
Portugiesisch (Brasilien)
Spanisch (Lateinamerika oder Spanien)
Hinweis: Slack unterstützt keine Sprachen, in denen von rechts nach links geschrieben wird. Wir hoffen, dass wir künftig Unterstützung für diese Sprachen anbieten können.
Deine Spracheinstellung ändern
Führe die folgenden Schritte aus, um deine bevorzugte Sprache in Slack auszuwählen. Denk daran, dass zwar die von dir gewählte Sprache durchgehend in Slack verwendet wird, aber einige Nachrichten möglicherweise in der Standardsprache deines Workspace angezeigt werden.
Desktop
iOS
Android
Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.
Wähle Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus.
Tippe auf Sprache & Region.
Wähle unter Sprache eine Option aus dem Dropdown-Menü aus.
Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild.
Tippe auf Persönliche Einstellungen.
Tippe unter „Sprache & Region“ auf Sprache.
Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus.
Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild.
Tippe auf Persönliche Einstellungen.
Tippe unter „Zeit und Ort“ auf Sprache.
Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus.
Rechtschreibprüfung in Slack verwalten
Du kannst Nachrichten in den meisten Sprachen senden, indem du sie einfach in deiner bevorzugten Sprache in das Nachrichtenfeld eingibst. Die Rechtschreibprüfung in Slack ist standardmäßig aktiviert und erkennt automatisch die Sprache der von dir gesendeten Nachrichten. Falsch geschriebene Wörter werden im Nachrichtenfeld rot unterstrichen. Mithilfe der folgenden Schritte kannst du die Rechtschreibprüfung verwalten und die Sprachen für die Rechtschreibprüfung einrichten.
Mac
Windows
Linux
Bestimmte Sprachen für die Rechtschreibprüfung für macOS festlegen
In den Desktop-App von Slack ab Version 4.5.0 verwendet Slack die macOS-Rechtschreibprüfung auf Systemebene. Standardmäßig ist die macOS-Rechtschreibprüfung auf Automatisch nach Sprache eingestellt und führt eine Rechtschreibprüfung für jede unterstützte Sprache durch, die du eingibst. Wenn du einen Satz an bestimmten Sprachen für die Rechtschreibprüfung auf deinem Gerät auswählst, überprüft Slack nur die Rechtschreibung für diese Sprachen.
Öffne Systemeinstellungen.
Wähle Tastatur aus.
Klicke oben auf den Tab Text.
Öffne das Dropdown-Menü unter Rechtschreibung.
Scrolle in der Liste nach unten und klicke dann auf Einrichten.
Aktiviere oder deaktiviere die Checkbox neben den Sprachen, für die eine Rechtschreibprüfung durchgeführt werden soll.
Rechtschreibprüfung verwalten
Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.
Wähle Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus.
Tippe auf Sprache & Region.
Aktiviere oder deaktiviere die Checkbox neben Rechtschreibprüfung für deine Nachrichten aktivieren.
Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.
Wähle Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus.
Tippe auf Sprache & Region.
Aktiviere oder deaktiviere die Checkbox neben Rechtschreibprüfung für deine Nachrichten aktivieren. Wenn die Checkbox aktiviert ist, kannst du neue Sprachen für die Rechtschreibprüfung hinzufügen, indem du die Namen dieser Sprachen in das Textfeld unter Rechtschreibprüfung eingibst.
Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.
WählePersönliche Einstellungen aus dem Menü aus.
Tippe auf Sprache & Region.
Aktiviere oder deaktiviere die Checkbox neben Rechtschreibprüfung für deine Nachrichten aktivieren. Wenn die Checkbox aktiviert ist, kannst du die Sprache für die Rechtschreibprüfung ändern, indem du eine neue Sprache aus dem Drop-down-Menü auswählst.