Du kannst die Slack App in verschiedenen Sprachen nutzen. Falls deine bevorzugte Sprache noch nicht unterstützt wird, kannst du dennoch Nachrichten in dieser Sprache senden und lesen, indem du deine Einstellungen für die Rechtschreibprüfung anpasst.

Unterstützte Sprachen

Chinesisch (vereinfacht oder traditionell)

Englisch (USA oder Großbritannien)

Französisch (Frankreich)

Deutsch (Deutschland)

Italienisch

Japanisch

Koranisch

Portugiesisch (Brasilien)

Spanisch (Lateinamerika oder Spanien)

Hinweis: Slack unterstützt keine Sprachen, in denen von rechts nach links geschrieben wird. Wir hoffen, dass wir künftig Unterstützung für diese Sprachen anbieten können.



Deine Spracheinstellung ändern

Führe die folgenden Schritte aus, um deine bevorzugte Sprache in Slack auszuwählen. Denk daran, dass zwar die von dir gewählte Sprache durchgehend in Slack verwendet wird, aber einige Nachrichten möglicherweise in der Standardsprache deines Workspace angezeigt werden.

Desktop iOS Android Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus. Tippe auf Sprache & Region. Wähle unter Sprache eine Option aus dem Dropdown-Menü aus. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Persönliche Einstellungen. Tippe unter „Sprache & Region“ auf Sprache. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Persönliche Einstellungen. Tippe unter „Zeit und Ort“ auf Sprache. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus.



Rechtschreibprüfung in Slack verwalten

Du kannst Nachrichten in den meisten Sprachen senden, indem du sie einfach in deiner bevorzugten Sprache in das Nachrichtenfeld eingibst. Die Rechtschreibprüfung in Slack ist standardmäßig aktiviert und erkennt automatisch die Sprache der von dir gesendeten Nachrichten. Falsch geschriebene Wörter werden im Nachrichtenfeld rot unterstrichen. Mithilfe der folgenden Schritte kannst du die Rechtschreibprüfung verwalten und die Sprachen für die Rechtschreibprüfung einrichten.