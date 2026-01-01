L’app di Slack è disponibile in diverse lingue. Se la tua lingua preferita non è ancora supportata puoi comunque inviare e leggere i messaggi nella tua lingua modificando le impostazioni del correttore ortografico.

Lingue supportate

Cinese (semplificato o tradizionale)

Inglese (Stati Uniti o Regno Unito)

Francese (Francia)

Tedesco (Germania)

Italiano

Giapponese

Coreano

Portoghese (Brasile)

Spagnolo (America Latina o Spagna)

Nota: Slack non supporta le lingue che si leggono da destra a sinistra. Ci auguriamo di poter supportare queste lingue in futuro.



Modifica le preferenze della lingua

Segui questi passaggi per selezionare la lingua preferita su Slack. Ricorda che la lingua selezionata sarà utilizzata ovunque su Slack, ma alcuni messaggi potrebbero essere visualizzati nella lingua predefinita dell’area di lavoro.

Desktop iOS Android Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.

Dal menu, seleziona Preferenze. Seleziona Lingua e regione. In Lingua, scegli un’opzione dal menu a discesa. Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo. Tocca Preferenze . In Lingua e regione, tocca Lingua . Seleziona la tua lingua preferita Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo. Tocca Preferenze . In Ora e luogo, tocca Lingua. Seleziona la tua lingua preferita



Gestire il correttore ortografico su Slack

Puoi inviare messaggi in diverse lingue digitandoli nel campo messaggio nella tua lingua preferita. Il correttore ortografico di Slack è abilitato per impostazione predefinita e rileverà automaticamente la lingua dei messaggi. Le parole che contengono errori di ortografia saranno visualizzate in rosso nel campo messaggio. Per gestire il correttore automatico e modificarne la lingua, segui questi passaggi.