L’app di Slack è disponibile in diverse lingue. Se la tua lingua preferita non è ancora supportata puoi comunque inviare e leggere i messaggi nella tua lingua modificando le impostazioni del correttore ortografico.
Lingue supportate
Cinese (semplificato o tradizionale)
Inglese (Stati Uniti o Regno Unito)
Francese (Francia)
Tedesco (Germania)
Italiano
Giapponese
Coreano
Portoghese (Brasile)
Spagnolo (America Latina o Spagna)
Nota: Slack non supporta le lingue che si leggono da destra a sinistra. Ci auguriamo di poter supportare queste lingue in futuro.
Modifica le preferenze della lingua
Segui questi passaggi per selezionare la lingua preferita su Slack. Ricorda che la lingua selezionata sarà utilizzata ovunque su Slack, ma alcuni messaggi potrebbero essere visualizzati nella lingua predefinita dell’area di lavoro.
Desktop
iOS
Android
Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
Dal menu, seleziona Preferenze.
Seleziona Lingua e regione.
In Lingua, scegli un’opzione dal menu a discesa.
Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
Tocca Preferenze .
In Lingua e regione, tocca Lingua .
Seleziona la tua lingua preferita
Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
Tocca Preferenze .
In Ora e luogo, tocca Lingua.
Seleziona la tua lingua preferita
Gestire il correttore ortografico su Slack
Puoi inviare messaggi in diverse lingue digitandoli nel campo messaggio nella tua lingua preferita. Il correttore ortografico di Slack è abilitato per impostazione predefinita e rileverà automaticamente la lingua dei messaggi. Le parole che contengono errori di ortografia saranno visualizzate in rosso nel campo messaggio. Per gestire il correttore automatico e modificarne la lingua, segui questi passaggi.
Mac
Windows
Linux
Impostare lingue specifiche per la correzione ortografica su macOS
Nelle versioni dell’app di Slack per desktop 4.5.0 e successive, Slack utilizzerà il correttore ortografico di sistema di macOS. Per impostazione predefinita, il correttore ortografico macOS è impostato su Automatico in base alla lingua e analizzerà le lingue supportate presenti nei messaggi. Se scegli di effettuare la correzione ortografica su un determinato insieme di lingue sul tuo dispositivo, Slack analizzerà soltanto queste lingue.
Apri Preferenze di sistema.
Seleziona Tastiera.
Clicca sulla scheda Testo in alto.
Alla voce Ortografia, apri il menu a tendina.
Scorri in fondo all’elenco e clicca su Imposta.
Seleziona o deseleziona la casella accanto alle lingue su cui vuoi effettuare il controllo ortografico.
Gestire il correttore ortografico
Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
Dal menu, seleziona Preferenze.
Seleziona Lingua e regione.
Seleziona o deseleziona la casella accanto a Abilita la correzione ortografica nei messaggi.
Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
Dal menu, seleziona Preferenze.
Seleziona Lingua e regione.
Seleziona o deseleziona la casella accanto a Abilita la correzione ortografica nei messaggi. Se è abilitata, puoi aggiungere nuove lingue su cui eseguire il controllo ortografico digitando i nomi delle lingue nel campo messaggio sotto Controllo ortografico.
Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
Seleziona Preferenze dal menu.
Seleziona Lingua e regione.
Seleziona o deseleziona la casella accanto a Abilita la correzione ortografica nei messaggi. Se è abilitata, puoi modificare la lingua del controllo ortografico selezionandone una nuova dal menu a discesa.