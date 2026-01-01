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Umwandeln einer Gruppen-DM in einen Geschlossenen Channel
Öffne auf deinem Desktop eine Gruppen-DM.
Klicke im Header der Unterhaltung auf die Namen der Mitglieder oder die DM.
Wähle den Tab
Einstellungen. Klicke auf
In einen geschlossenen Channel umwandeln. Gib einen Namen für den neuen Channel ein.
Klicke zum Bestätigen auf
Zu Geschlossen ändern.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Standardmäßig alle
Mitglieder und Multi-Channel-Gäste
Verfügbar für
alle Pläne Super!
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