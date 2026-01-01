Gruppendirektnachrichten (Gruppen-DMs) sind Unterhaltungen zwischen drei oder mehr Leuten außerhalb von Channels. Wenn diese Unterhaltungen zu längeren Diskussionen werden oder du mehr als neun Leute zu einer Unterhaltung einladen musst, dann kannst du eine Gruppen-DM in einen geschlossenen Channel umwandeln.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Wenn du eine DM in einen geschlossenen Channel umwandelst, sind Nachrichten und Dateien aus der DM für alle Mitglieder sichtbar, die du zum Channel hinzufügst.

Mitglieder der Gruppen-DM werden über den Umzug mit einer Nachricht im neuen Channel informiert.

Inhaber:innen und Administrator:innen können die Berechtigungen für das Erstellen Geschlossener Channels und das Umwandeln von DMs bei externen Personen einschränken. Wenn du die Option zum Konvertieren einer DM nicht sehen kannst, bitte eine Inhaberin bzw. einen Inhaber oder eine Administratorin bzw. einen Administrator um Hilfe.



Umwandeln einer Gruppen-DM in einen Geschlossenen Channel

Öffne auf deinem Desktop eine Gruppen-DM. Klicke im Header der Unterhaltung auf die Namen der Mitglieder oder die DM. Wähle den Tab Einstellungen. Klicke auf In einen geschlossenen Channel umwandeln. Gib einen Namen für den neuen Channel ein. Klicke zum Bestätigen auf Zu Geschlossen ändern.