Wenn du möchtest, dass dein Workspace wieder die in Slack integrierte Authentifizierung benutzt, kannst du Einmaliges Anmelden deaktivieren. Wenn Einmaliges Anmelden deaktiviert ist, können sich Mitglieder mit ihrer E-Mail-Adresse und ihrem Slack-Passwort anmelden.

Hinweis: Wenn du noch nie ein Passwort für deinen Slack-Account erstellt hast, musst du eines erstellen, bevor du Einmaliges Anmelden deaktivierst.

Einmaliges Anmelden deaktivieren

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus, und klicke dann auf Sicherheit. Klicke auf SSO und Authentifizierung. Klicke oben rechts auf der Seite auf Google Auth deaktivieren oder SSO Config deaktivieren. Deaktiviere das Kontrollkästchen neben E-Mail an Mitglieder senden, um sie über diese Änderung zu informieren, wenn du das nicht willst. Mitglieder müssen ein Passwort festlegen, um sich nach dem Entfernen von SSO wieder anmelden zu können. Klicke zum Bestätigen auf Google Auth deaktivieren oder SSO deaktivieren.