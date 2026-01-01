Verwalten, wer Channels in einer Enterprise-Organisation umbenennen darf
Verwalten, wer Channels in einer Enterprise-Organisation umbenennen darf
Org.-Inhaber:innen und -Administrator:innen können verwalten, wer in ihrer Organisation Channels umbenennen darf. Du kannst Workspace-Inhaber:innen die Möglichkeit geben, festzulegen, wer die Channels in den einzelnen Workspaces umbenennen darf.
Verwalten, wer Channels umbenennen darf
Organisationsebene
Workspace-Ebene
Org.-Inhaber:innen und -Administrator:innen können verwalten, wer in ihrer Organisation Channels umbenennen darf:
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.
Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
Klicke auf Personen und wähle anschließend Berechtigungen verwalten.
Klicke auf Account-Typen.
Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben Channels umbenennen und wähle dann Berechtigung bearbeiten.
Wähle aus, wer Channels umbenennen darf. Bei Bedarf kannst du auswählen, ob einzelne Workspace-Inhaber:innen diese Einstellung bearbeiten können.
Klicke auf Speichern.
Hinweis: Alle Berechtigungen, die auf Organisationsebene festgelegt werden, überschreiben die Einstellungen auf Workspace-Ebene.
Wenn es die Einstellungen der Organisation zulassen, können Workspace-Inhaber:innen festlegen, wer Channels für ihren Workspace umbenennen darf:
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.
Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Workspace-Einstellungen. (Wenn du mehr als einen Workspace verwaltest, wähle einen aus dem Drop-down-Menü aus.)
Wähle in der linken Seitenleiste unter Administration die Option Berechtigungen verwalten aus. Wenn dir die linke Seitenleiste nicht angezeigt wird, klicke oben links auf Menü, um sie zu suchen.
Klicke auf Account-Typen.
Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben Channels umbenennen und wähle dann Berechtigung bearbeiten.
Wähle aus, wer Channels umbenennen darf, und klicke auf Speichern.
Hinweis: Es kann nicht unterbunden werden, dass Channel-Manager:innen die Channels, denen sie zugewiesen sind, umbenennen können.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Organisationsinhaber und Organisations-Administratoren