Organisationsebene

Workspace-Ebene

Org.-Inhaber:innen und -Administrator:innen können verwalten, wer in ihrer Organisation Channels umbenennen darf:

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Personen und wähle anschließend Berechtigungen verwalten. Klicke auf Account-Typen. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben Channels umbenennen und wähle dann Berechtigung bearbeiten. Wähle aus, wer Channels umbenennen darf. Bei Bedarf kannst du auswählen, ob einzelne Workspace-Inhaber:innen diese Einstellung bearbeiten können. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Alle Berechtigungen, die auf Organisationsebene festgelegt werden, überschreiben die Einstellungen auf Workspace-Ebene.