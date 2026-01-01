Du kannst die Zoom-Stufe in Slack auf deinem Desktop anpassen, um die Textanzeige zu vergrößern oder zu verkleinern. Am schnellsten kannst du deine Zoom-Stufe über ein Tastenkürzel anpassen:

Mac Windows/Linux Heranzoomen ⌘ + Strg + Herauszoomen ⌘ - Strg -



Zoom-Einstellungen ändern

Du kannst die Einstellungen für die Zoom-Stufe über deine Desktop-App anpassen. Wenn du Slack in einem Browser verwendest, wird diese Option nicht in deinen persönlichen Einstellungen angezeigt. Du kannst aber stattdessen das oben genannte Tastaturkürzel verwenden.

Klicke auf dem Desktop auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus. Klicke auf Barrierefreiheit. Wähle unter Zoom deine Zoom-Stufe aus.

Tipp: Für die mobilen Slack-Apps ist die Einstellung der Zoom-Stufe zwar nicht verfügbar, aber die Anzeige der App passt sich an die Schriftgröße an, die du in deinen Geräteeinstellungen ausgewählt hast.