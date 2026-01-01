Neugierig, was Mitglieder deiner Organisation erleben, wenn sie sich zum ersten Mal bei Slack anmelden? Nach der erfolgreichen Anmeldung über deinen Identitäts-Provider werden die Mitglieder gebeten, die folgende Aktion durchzuführen:

Nutzungsbedingungen prüfen

Workspaces finden und starten



Nutzungsbedingungen prüfen

Wenn sich Mitglieder zum ersten Mal in der Organisation anmelden, werden sie aufgefordert, unsere Nutzungsbedingungen zu lesen. Du kannst auch zusätzlich benutzerdefinierte Nutzungsbedingungen für dein Unternehmen hinzufügen. 📜✨

Durch Klicken auf Ich stimme zu können sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.



Workspaces suchen

Anschließend helfen wir deinen Mitgliedern, den/die richtigen Workspace/s zum Beitreten zu finden, damit sie so schnell wie möglich loslegen können.

Falls Mitglieder bereits in einen bestimmten Workspace eingeladen wurden oder für diesen Zugriffsrechte haben, werden sie zu diesem Workspace weitergeleitet.

Falls sie keinem bestimmten Workspace zugewiesen wurden, haben sie verschiedene Optionen:

Suche nach anderen Leuten im Team (wie z. B. einem Vorgesetzten oder Kollegen), um die Workspaces zu sehen, in denen sie Mitglied sind.

(wie z. B. einem Vorgesetzten oder Kollegen), um die Workspaces zu sehen, in denen sie Mitglied sind. Suche nach einem bestimmten Workspace, falls man bereits weiß, wonach man sucht.

Hinweis: Falls es weniger als fünf zugängliche Workspaces in deiner Organisation gibt, werden neue Mitglieder zum Workspace-Verzeichnis weitergeleitet. Dort finden sie Workspaces, denen sie beitreten können.

Suche nach einem Teammitglied Suche nach Workspaces Neue Mitglieder können nach anderen Mitgliedern ihres Teams suchen, um zu sehen, welchen Workspaces diese angehören. Mitgliedern werden alle Workspaces angezeigt, denen ein Teammitglied beigetreten ist, sofern als Zugangseinstellung für den Workspace eine der folgenden Optionen ausgewählt ist: Offen, Auf Anfrage oder Nur auf Einladung.



Open Join open workspaces and launch Slack right away. Join open workspaces and launch Slack right away. Auf Anfrage Mitglieder können eine Mitglieder können eine Beitrittsanfrage für Workspaces stellen und dann auf die Genehmigung warten. Mitglieder können alle Workspaces deiner Organisation durchsuchen, mit Ausnahme derjenigen, deren Zugangseinstellung auf Ausgeblendet festgelegt wurde.

Hinweis: Mitglieder können nur auf Einladung zugängliche Workspaces, denen ein anderes Teammitglied beigetreten ist, zwar sehen, benötigen zum Beitreten jedoch eine Einladung.