Vorschau auf das Benutzererlebnis von neuen Mitgliedern deiner Enterprise-Organisation
Vorschau auf das Benutzererlebnis von neuen Mitgliedern deiner Enterprise-Organisation
Neugierig, was Mitglieder deiner Organisation erleben, wenn sie sich zum ersten Mal bei Slack anmelden? Nach der erfolgreichen Anmeldung über deinen Identitäts-Provider werden die Mitglieder gebeten, die folgende Aktion durchzuführen:
Nutzungsbedingungen prüfen
Workspaces finden und starten
Nutzungsbedingungen prüfen
Wenn sich Mitglieder zum ersten Mal in der Organisation anmelden, werden sie aufgefordert, unsere Nutzungsbedingungen zu lesen. Du kannst auch zusätzlich benutzerdefinierte Nutzungsbedingungen für dein Unternehmen hinzufügen. 📜✨
Durch Klicken auf Ich stimme zu können sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Workspaces suchen
Anschließend helfen wir deinen Mitgliedern, den/die richtigen Workspace/s zum Beitreten zu finden, damit sie so schnell wie möglich loslegen können.
Falls Mitglieder bereits in einen bestimmten Workspace eingeladen wurden oder für diesen Zugriffsrechte haben, werden sie zu diesem Workspace weitergeleitet.
Falls sie keinem bestimmten Workspace zugewiesen wurden, haben sie verschiedene Optionen:
Suche nach anderen Leuten im Team (wie z. B. einem Vorgesetzten oder Kollegen), um die Workspaces zu sehen, in denen sie Mitglied sind.
Suche nach einem bestimmten Workspace, falls man bereits weiß, wonach man sucht.
Hinweis: Falls es weniger alsfünf zugängliche Workspaces in deiner Organisation gibt, werden neue Mitglieder zum Workspace-Verzeichnis weitergeleitet. Dort finden sie Workspaces, denen sie beitreten können.
Suche nach einem Teammitglied
Suche nach Workspaces
Neue Mitglieder können nach anderen Mitgliedern ihres Teams suchen, um zu sehen, welchen Workspaces diese angehören. Mitgliedern werden alle Workspaces angezeigt, denen ein Teammitglied beigetreten ist, sofern als Zugangseinstellung für den Workspace eine der folgenden Optionen ausgewählt ist: Offen, Auf Anfrage oder Nur auf Einladung.
Open Join open workspaces and launch Slack right away.