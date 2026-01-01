In Slack kannst du Leute, mit denen du arbeitest, über das Verzeichnis finden. Suche nach einer Person, um deren Profil anzuzeigen und Informationen, wie z. B. die Berufsbezeichnung, die lokale Zeitzone und mehr, einzusehen.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Du kannst die Ergebnisse nach Account-Typ filtern, z. B. Gast oder deaktivierter Account, um die gesuchten Personen schneller zu finden.

Wenn du Slack Connect verwendest, um mit Leuten außerhalb deines Unternehmens zu arbeiten, kannst du Leute aus anderen Organisationen anzeigen, mit denen du zusammenarbeitest.

Bei bezahlten Plänen kannst du auch Benutzergruppen in deinem Workspace durchsuchen.

Frontline-Mitglieder sind im Verzeichnis nicht sichtbar.



Leute suchen

Desktop Mobil Klicke in Home auf Verzeichnisse. Gib auf der Registerkarte Personen den Namen, den Job-Titel, das Team oder die E-Mail-Adresse einer Person in das Suchfeld ein. Klicke auf Filter, um die Ergebnisse einzugrenzen. Klicke auf das Foto, um das Profil von jemandem zu öffnen. Tippe auf Suche am unteren Bildschirmrand. Tippe auf Leute durchsuchen. Gib den Namen, Job-Titel oder die E-Mail-Adresse von jemandem in das Suchfeld ein. Tippe auf den Namen einer Person, um deren Profil zu öffnen.

Hinweis: Wenn eine Inhaberin bzw. ein Inhaber oder eine Administratorin bzw. ein Administrator E-Mail-Adressen für deine Organisation ausgeblendet hat, liefert die Suche nach E-Mail-Adresse keine Ergebnisse.



Finde Inhaberinnen bzw. Inhaber und Administratorinnen bzw. Administratoren

Einige Aktionen in Slack sind nur für Inhaberinnen und Inhaber sowie Administratorinnen und Administratoren verfügbar. Wenn du keine Berechtigung zur Verwendung einer Funktion oder zum Ändern einer Einstellung hast, suche eine Inhaberin bzw. einen Inhaber oder eine Administratorin bzw. einen Administrator und bitte sie bzw. ihn um Hilfe:

Klicke in Home auf Verzeichnisse. Klicke auf der Registerkarte Personen auf Filter. Klicke auf Account-Typ und wähle dann eine Inhaber:innen- oder Administrator:innenrolle aus dem Dropdown-Menü aus. In einer Enterprise-Organisation kannst du nach Inhaber:innen und Administrator:innen auf Workspace- und Organisationsebene filtern. Klicke auf das Foto, um das Profil von jemandem zu öffnen.

Hinweis: Wenn Verzeichnisse nicht angezeigt wird, suche stattdessen in der Seitenleiste nach der Registerkarte Personen. Möglicherweise musst du auf Mehr klicken, um sie zu finden.



Durchsuche Benutzergruppen

Bei bezahlten Plänen kannst du Benutzergruppen durchsuchen und deren Mitglieder anzeigen lassen:

Klicke in Home auf Verzeichnisse. Klicke auf Benutzergruppen. Gib einen Teamnamen, ein Projekt oder eine Abteilung in das Suchfeld ein. Klicke auf Filter, um die Ergebnisse einzugrenzen. Klicke auf eine Gruppe, um die Mitglieder anzusehen.

Tipp: Wenn du viele Personen auf einmal zu einem Channel hinzufügen musst, erstelle eine Benutzergruppe und füge sie zu diesem Channel hinzu.