In Slack, puoi trovare le persone con cui lavori dalla directory. Cerca qualsiasi persona per visualizzare il suo profilo e trovare informazioni, come il titolo di lavoro, il fuso orario locale e altro ancora.
Cosa puoi aspettarti
Per trovare la persona che stai cercando più rapidamente, puoi filtrare i risultati per tipo di account, come account ospite o disattivato.
Se usi Slack Connect per lavorare con persone esterne alla tua azienda, puoi vedere le persone di altre organizzazioni con cui lavori.
Con i piani a pagamento, puoi anche esplorare i gruppi di utenti nell’area di lavoro.
Dalla scheda Persone, digita il nome, il titolo, il team o l’indirizzo e-mail di una persona nel campo di ricerca.
Per restringere i risultati, fai clic su Filtri.
Clicca sulla foto di una persona per aprire il suo profilo.
Tocca Cerca nella parte inferiore dello schermo.
Tocca Cerca persone.
Digita il nome, il titolo o l’indirizzo e-mail di una persona nel campo di ricerca.
Tocca il nome di qualcuno per aprirne il profilo.
Nota: se un proprietario o un amministratore ha nascosto gli indirizzi e-mail per l’organizzazione, la ricerca per e-mail non produrrà alcun risultato.
Trovare amministratori e proprietari
Alcune azioni su Slack sono disponibili solo per proprietari e amministratori. Se non hai l’autorizzazione per utilizzare una funzione o modificare un’impostazione, rivolgiti a un proprietario o a un amministratore per richiedere assistenza:
Da Home, fai clic su Directory.
Dalla scheda Persone, fai clic su Filtri.
Clicca su Tipo di account, quindi seleziona un ruolo di proprietario o amministratore dal menu a discesa. In un’organizzazione Enterprise, puoi filtrare per proprietari e amministratori a livello di area di lavoro e organizzazione.
Clicca sulla foto di una persona per aprire il suo profilo.
Nota: Se non trovi Directory, cerca la scheda Persone nella barra laterale. Per trovarla, potrebbe essere necessario fare clic su Altro.
Esplorare i gruppi di utenti
Con i piani a pagamento, puoi esplorare i gruppi di utenti e visualizzare le persone che contengono:
Da Home, fai clic su Directory.
Clicca su Gruppi utenti.
Digita il nome di un team, progetto o reparto nel campo di ricerca. Per restringere i risultati, fai clic su Filtri.
Clicca su un gruppo per visualizzarne i membri.
Suggerimento: se devi aggiungere più persone contemporaneamente a un canale, crea un gruppo di utenti e aggiungilo a quel canale.
Chi può utilizzare questa funzione?
Tutti i membri (si applicano limiti per i membri operativi)