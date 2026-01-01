Usar Slack
Desde los canales hasta la búsqueda: aprende a usar Slack, de la A a la Z.
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En Slack, puedes encontrar a las personas con las que trabajas desde el directorio. Busca a cualquier persona para
ver su perfil y encontrar información como su puesto y hora local, entre otros. Qué esperar
Puedes filtrar los resultados por tipo de cuenta, como invitado o cuenta desactivada, para encontrar a quien buscas más rápido.
Si utilizas
Slack Connect para trabajar con personas externas a tu empresa, puedes ver con qué personas de otras organizaciones trabajas. En los planes de pago, también puedes explorar
grupos de usuarios en tu espacio de trabajo. Los
miembros de primera línea no aparecen en el directorio.
Buscar personas
Ordenador
Móvil
Desde
Inicio, haz clic en Directorios. Desde la pestaña
Personas, escribe el nombre de una persona, su puesto, equipo o correo electrónico en el campo de búsqueda. Para limitar los resultados, haz clic en
Filtros. Haz clic en una foto para abrir el perfil de alguien.
Pulsa
Buscar situado en la parte inferior de la pantalla. Pulsa
Buscar personas. Escribe el nombre de una persona, su puesto o correo electrónico en el campo de búsqueda.
Toca el nombre de alguien para abrir su perfil.
Nota: si un propietario o administrador ha ocultado las direcciones de correo electrónico para tu organización, la búsqueda por correo electrónico en el directorio no producirá ningún resultado.
Buscar propietarios y administradores
Algunas de las acciones en Slack solo están disponibles para
propietarios y administradores. Si no tienes permiso para usar una función o cambiar un ajuste, solicita ayuda a un propietario o administrador:
Desde
Inicio, haz clic en Directorios. Desde la pestaña
Personas, haz clic en Filtros. Haz clic en
Tipo de cuenta y selecciona una función de propietario o administrador en el menú desplegable. En una organización Enterprise, puedes filtrar por propietarios y administradores del espacio de trabajo y de la organización. Haz clic en una foto para abrir el perfil de alguien.
Nota: Si no ves Directorios, busca la pestaña Personas en la barra lateral en su lugar. Puede que tengas que hacer clic en Más para encontrarla.
Explorar grupos de usuarios
En los planes de pago, puedes buscar
grupos de usuarios y ver las personas que contienen:
Desde
Inicio, haz clic en Directorios. Haz clic en
Grupos de usuarios. Escribe el nombre de un equipo, proyecto o departamento en el campo de búsqueda. Para limitar los resultados, haz clic en
Filtros. Haz clic en un grupo para ver sus miembros.
Consejo: Si necesitas añadir a muchas personas a la vez a un canal, crea un grupo de usuarios y añádelo al canal.
¿Quién puede usar esta función?
Todos los
miembros (se aplican límites para miembros de primera línea) Disponible en
todos los planes
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