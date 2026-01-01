En Slack, puedes encontrar a las personas con las que trabajas desde el directorio. Busca a cualquier persona para ver su perfil y encontrar información como su puesto y hora local, entre otros.

Qué esperar

Puedes filtrar los resultados por tipo de cuenta, como invitado o cuenta desactivada, para encontrar a quien buscas más rápido.

Si utilizas Slack Connect para trabajar con personas externas a tu empresa, puedes ver con qué personas de otras organizaciones trabajas.

En los planes de pago, también puedes explorar grupos de usuarios en tu espacio de trabajo.

Los miembros de primera línea no aparecen en el directorio.



Buscar personas

Ordenador Móvil Desde Inicio, haz clic en Directorios. Desde la pestaña Personas, escribe el nombre de una persona, su puesto, equipo o correo electrónico en el campo de búsqueda. Para limitar los resultados, haz clic en Filtros. Haz clic en una foto para abrir el perfil de alguien. Pulsa Buscar situado en la parte inferior de la pantalla. Pulsa Buscar personas. Escribe el nombre de una persona, su puesto o correo electrónico en el campo de búsqueda. Toca el nombre de alguien para abrir su perfil.

Nota: si un propietario o administrador ha ocultado las direcciones de correo electrónico para tu organización, la búsqueda por correo electrónico en el directorio no producirá ningún resultado.



Buscar propietarios y administradores

Algunas de las acciones en Slack solo están disponibles para propietarios y administradores. Si no tienes permiso para usar una función o cambiar un ajuste, solicita ayuda a un propietario o administrador:

Desde Inicio, haz clic en Directorios. Desde la pestaña Personas, haz clic en Filtros. Haz clic en Tipo de cuenta y selecciona una función de propietario o administrador en el menú desplegable. En una organización Enterprise, puedes filtrar por propietarios y administradores del espacio de trabajo y de la organización. Haz clic en una foto para abrir el perfil de alguien.

Nota: Si no ves Directorios, busca la pestaña Personas en la barra lateral en su lugar. Puede que tengas que hacer clic en Más para encontrarla.



Explorar grupos de usuarios

En los planes de pago, puedes buscar grupos de usuarios y ver las personas que contienen:

Desde Inicio, haz clic en Directorios. Haz clic en Grupos de usuarios. Escribe el nombre de un equipo, proyecto o departamento en el campo de búsqueda. Para limitar los resultados, haz clic en Filtros. Haz clic en un grupo para ver sus miembros.

Consejo: Si necesitas añadir a muchas personas a la vez a un canal, crea un grupo de usuarios y añádelo al canal.