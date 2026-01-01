Workspace-Management
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Für den Fall, dass das Gerät eines Mitglieds verloren geht oder gestohlen wird, können Organisationsinhaber:innen und Organisationsadministrator:innen per Fernzugriff Mitglieder aus Slack abmelden, um die Sicherheit ihrer Enterprise-Organisation zu gewährleisten.
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen
Organisationsnamen.
Bewege den Mauszeiger über
Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf
Personen. Klicke auf
Mitglieder und suche dann das Mitglied, das du abmelden möchtest. Bewege den Cursor über den Namen des Mitglieds und klicke dann auf das
Symbol mit den drei Punkten. Wähle
Aus Slack abmelden aus. Wähle aus, ob du dieses Mitglied aus der Mobilgerät-App, der Desktop-App oder beiden Apps von Slack abmelden möchtest.
Klicke auf
Bestätigen.
Hinweis: Organisationsinhaber:innen, Organisationsadministrator:innen und Sicherheitsadministrator:innen können Primäre Inhaber:innen der Organisation nicht von Slack abmelden.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Org.-Inhaber:innen, Org.-Administrator:innen und Mitglieder mit der Systemrolle
Sicherheitsadministrator:in Verfügbar für
Enterprise-Pläne Super!
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