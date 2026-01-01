Für den Fall, dass das Gerät eines Mitglieds verloren geht oder gestohlen wird, können Organisationsinhaber:innen und Organisationsadministrator:innen per Fernzugriff Mitglieder aus Slack abmelden, um die Sicherheit ihrer Enterprise-Organisation zu gewährleisten.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Personen. Klicke auf Mitglieder und suche dann das Mitglied, das du abmelden möchtest. Bewege den Cursor über den Namen des Mitglieds und klicke dann auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Aus Slack abmelden aus. Wähle aus, ob du dieses Mitglied aus der Mobilgerät-App, der Desktop-App oder beiden Apps von Slack abmelden möchtest. Klicke auf Bestätigen.

Hinweis: Organisationsinhaber:innen, Organisationsadministrator:innen und Sicherheitsadministrator:innen können Primäre Inhaber:innen der Organisation nicht von Slack abmelden.