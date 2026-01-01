Workspace-Management
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In einer Enterprise-Organisation hast du die Option, den Zugriff auf deine Organisations-Domain nur dann zu gewähren, wenn Mitglieder deine
Enterprise Mobility Management (EMM)-App verwenden. Diese Einstellung schränkt den Zugriff von Mitgliedern auf alle Workspaces außerhalb deiner Organisation ein. Du musst ein Schlüssel-Wert-Paar in AppConfig einrichten, um dies zu konfigurieren.
Hinweis: Du kannst in deiner EMM-App nur Zugriff zu einer Organisations-Domain gewähren. Was Mitglieder erwarten können
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können sich Mitglieder, die eine EMM-App verwenden, nur in der genehmigten Organisation anmelden.
Müssen Mitglieder auf Workspaces außerhalb der genehmigten Organisation zugreifen, können sie Slack für iOS oder Android herunterladen .
Hat ein:e Organisationsinhaber:in oder -administrator:in diese Einstellung aktiviert und Mitglieder melden sich auf der EMM-App in einem Workspace außerhalb der entsprechenden Organisation an, werden sie innerhalb von 24 Stunden von ihrem Android-Gerät abgemeldet. Benutzer:innen von iOS werden abgemeldet, wenn sie die App neu starten.
Tipp
: Mehr Infos über Funktionen zur mobilen Sicherheit und
Enterprise Mobility Management .
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