Wenn du Slack auf einem kostenpflichtigen Plan verwendest, hast du die Möglichkeit, deine Channels, Direktnachrichten (DMs) und Apps in der Seitenleiste nach Wunsch zu organisieren. Dafür gibt es Deine Ordner. Deine Ordner sind nur für dich sichtbar und wirken sich nicht darauf aus, was deine Kolleg:innen sehen. Richte sie also ein, wie es dir am besten passt.

Hinweis: Wenn du die kostenlose Version von Slack verwendest, solltest du nachlesen, wie du verwalten kannst, was in deiner Seitenleiste ist, oder ein kostenloses Probe-Abo starten, um deine Ordner zu verwenden.



Deine Ordner erstellen

Desktop Mobile Messaging Bewege den Mauszeiger im Tab Homeüber den Ordner Channels in deiner Seitenleiste. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten. Klicke auf Channel-Ordner. Gib den Namen deines Ordners ein oder wähle einen der Vorschläge aus. Klicke auf das Smiley-Symbol, um ein Emoji auszuwählen, das neben deinem Ordner angezeigt werden soll. Klicken Sie auf Create (Erstellen). Öffne einen Channel oder eine DM, für den/die du einen neuen Ordner erstellen möchtest. Tippe im Header der Unterhaltung auf den Namen des Channels oder Mitglieds bzw. auf die Namen der Channels oder Mitglieder. Tippe auf den Stern (wenn du keine Ordner hast) oder auf den Verschieben-Button (wenn schon Ordner vorhanden sind). Tippe auf Neuer Ordner. Gib den Namen deines Ordners ein oder wähle einen der Vorschläge aus. Tippe auf das Smiley-Symbol, um ein Emoji auszuwählen, das neben deinem Ordner angezeigt werden soll. Tippe auf Erstellen, um den Channel zu erstellen.

Tipp: Teile einen Ordner in der Seitenleiste mit anderen, um sie zu mehreren Channels gleichzeitig einzuladen.



Organisiere deine Unterhaltungen

Unterhaltung in einen anderen Ordner verschieben

Desktop Mobile Messaging Du kannst jede Unterhaltung per Drag-and-Drop in einen Ordner deiner Seitenleiste verschieben. Alternativ kannst du eine Unterhaltung, die du dir ansiehst, mithilfe der folgenden Schritte in einen Ordner verschieben: Öffne einen Channel oder eine Direktnachricht. Klicke oben in der Unterhaltung auf das Sternsymbol (oder das Emoji für den benutzerdefinierten Ordner). Wähle einen benutzerdefinierten Ordner aus der Liste aus oder klicke auf Neuen Ordner erstellen, um einen neuen zu erstellen. Öffne den Channel oder die DM, den bzw. die du verschieben möchtest. Tippe im Header der Unterhaltung auf den Namen des Channels oder Mitglieds bzw. auf die Namen der Channels oder Mitglieder. Tippe auf den Stern (wenn du keine Ordner hast) oder auf Verschieben (wenn schon Ordner vorhanden sind). Wähle einen Deiner Ordner aus der Liste oder tippe auf Neuer Ordner, um einen neuen zu stellen.

Unterhaltungen über Sammelvorgang verwalten

Verschiebe mehrere Channels oder DMs auf einmal in einen Ordner. Füge sie zu einem bestehenden Ordner hinzu oder erstelle einen neuen.

Klicke oben im Tab Home auf deinem Desktop auf das Symbol Meine Seitenleiste verwalten. Klicke auf Unterhaltungen über Sammelvorgang verwalten. Aktiviere oder deaktiviere die Kontrollkästchen neben den Unterhaltungen, die du verschieben möchtest. Klicke auf Verschieben nach …. Wähle einen Deiner Ordner aus Wenn du den Ordner auswählst, in dem sich die Unterhaltungen bereits befinden, werden diese aus dem Ordner entfernt. Du kannst auch auf Neuen Ordner erstellen klicken, um ausgewählte Channels in einen neuen eigenen Ordner zu verschieben. Füge einen Namen und optional ein Emoji hinzu, bestätige deine bevorzugte Sortierung und klicke dann auf Channels erstellen und hinzufügen. Klicke auf das Häkchen-Symbol, wenn du mit deinen Änderungen fertig bist.



Ordner durchsuchen oder suchen

Finde Channels, die aus der Ansicht gefiltert wurden, einschließlich inaktiver, stummgeschalteter oder gelesener Unterhaltungen.

Desktop Mobile Messaging Bewege den Mauszeiger im Tab Home über einen beliebigen Deiner Ordner in deiner Seitenleiste. Klicke auf das Suche-Symbol oder auf weitere Unterhaltungen Gib den Namen des Channels ein, den du suchst, oder scrolle durch die gesamte Liste. Tippe auf den Tab Home am unteren Bildschirmrand. Tippe auf den eigenen Ordner, den du durchsuchen möchtest. Scrolle durch die Channels in diesem Ordner.

Unterhaltung aus einem Ordner entfernen

Wenn du eine Unterhaltung aus einem Deiner Ordner entfernst, wird sie zurück in den Ordner Channels oder Direktnachrichten in deiner Seitenleiste verschoben.

Desktop Mobile Messaging Öffne einen Channel oder eine Direktnachricht. Klicke oben in der Unterhaltung auf das Sternsymbol (oder das Emoji für den benutzerdefinierten Ordner). Wähle Aus [section name] entfernen. Öffne den Channel oder die DM, den bzw. die du entfernen möchtest. Tippe im Header der Unterhaltung auf den Namen des Channels oder Mitglieds bzw. auf die Namen der Channels oder Mitglieder. Tippe auf Verschieben. Tippe auf Aus [Ordnername] entfernen.

Hinweis: In einer Enterprise-Organisation wird ein Channel nur dann in einem Ordner in deiner Seitenleiste angezeigt, wenn er dem Workspace, der dir gerade angezeigt wird, hinzugefügt wurde.



Benutzerdefinierte Deine Ordner umbenennen oder löschen

Du kannst einen deiner Ordner jederzeit umbenennen oder das zugewiesene Emoji aktualisieren. Wenn du einen deiner Ordner einmal nicht mehr brauchst, kannst du ihn einfach löschen.

Desktop Mobile Messaging Klicke auf den Tab Home und wähle einen benutzerdefinierten Namen für deinen Ordner in der Seitenleiste aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten. Klicke auf Umbenennen oder Ordner löschen. Tippe auf den Tab Home am unteren Bildschirmrand. Tippe auf den Namen eines Deiner Ordner. Klicke oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten. Tippe auf [Ordnername] umbenennen oder [Ordnername] löschen.



Anzeige von Unterhaltungen verwalten

Wenn du möchtest, kannst du die Anzeige- und Sortiereinstellungen, die du für deine gesamte Seitenleiste festgelegt hast, überschreiben, indem du sie für jeden Deiner Ordner anpasst. Jeder Ordner kann über eigene Filter und Sortierungen verfügen.

Einen Deiner Ordner filtern

Bewege den Mauszeiger im Tab Home über einen beliebigen Deiner Ordner in deiner Seitenleiste. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten. Bewege den Mauszeiger über Filter, um auszuwählen, wie du deine Unterhaltungen filtern möchtest. By Standardmäßig wird Nur aktive angezeigt, wodurch Unterhaltungen ausgeblendet werden, bei denen in den letzten 30 Tagen keine neuen Aktivitäten stattgefunden haben.

Einen Deiner Ordner sortieren

Bewege den Mauszeiger im Tab Home über einen beliebigen Deiner Ordner in deiner Seitenleiste. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten. Bewege den Mauszeiger über Sortieren, um auszuwählen, wie du deine Unterhaltungen sortieren möchtest: alphabetisch (A bis Z), nach Aktualität oder nach Priorität.