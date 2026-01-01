Organizzare la barra laterale con le sezioni personalizzate
Se utilizzi Slack con un piano a pagamento, puoi organizzare i canali, i messaggi diretti (MD) e le app in sezioni personalizzate nella barra laterale. Le tue sezioni personalizzate sono visibili solo a te e non hanno impatto su cosa vedono i tuoi colleghi, quindi impostale come desideri.
Nota: se utilizzi la versione gratuita di Slack, leggi come gestire gli elementi della barra laterale o avviare un periodo di prova gratuito per utilizzare le sezioni personalizzate.
Creare sezioni personalizzate
Desktop
Mobile
- Dalla scheda Home, passa il puntatore del mouse sulla sezione Canali nella barra laterale.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini.
- Clicca su Sezione del canale.
- Inserisci un nome per la sezione personalizzata oppure scegline uno tra i suggerimenti.
- Clicca sull’icona con la faccina sorridente per selezionare un emoji da mostrare accanto alla sezione.
- Clicca su Crea.
- Apri un canale o MD per il quale desideri creare una nuova sezione.
- Tocca il nome del canale o i nomi dei membri nell’intestazione della conversazione.
- Tocca il pulsante Aggiungi a preferiti (se non hai sezioni esistenti) o Sposta (se hai delle sezioni).
- Tocca Nuova sezione.
- Inserisci un nome per la sezione personalizzata oppure scegline uno tra i suggerimenti.
- Tocca l’icona con la faccina sorridente per selezionare un emoji da mostrare accanto alla sezione.
- Tocca Crea.
Suggerimento: condividi una sezione della barra laterale con altre persone per invitarle a più canali contemporaneamente.
Organizzare le conversazioni
Spostare una conversazione in una sezione
Desktop
Mobile
Puoi trascinare qualsiasi conversazione in una sezione della barra laterale oppure puoi seguire questi passaggi per spostare la conversazione che stai visualizzando in una sezione:
- Apri un canale o un MD.
- Clicca sull' icona a forma di stella (o sull'emoji associato alla sezione personalizzata) nella parte superiore della conversazione.
- Seleziona una sezione personalizzata dall’elenco oppure clicca su Crea nuova sezione per crearne una nuova.
- Apri il canale o l’MD che vuoi spostare.
- Tocca il nome del canale o i nomi dei membri nell’intestazione della conversazione.
- Tocca Aggiungi a preferiti (se non hai sezioni esistenti) o Sposta (se hai delle sezioni).
- Seleziona una sezione personalizzata dall’elenco oppure tocca Nuova sezione per crearne una nuova.
Gestisci in blocco le conversazioni
Sposta più canali o MD in una sezione contemporaneamente. Aggiungili a una sezione esistente o creane una nuova.
- Dalla parte superiore della scheda Home su desktop, clicca sull’icona Gestisci la barra laterale .
- Clicca su Gestisci in blocco le conversazioni.
- Seleziona o deseleziona le caselle accanto alle conversazioni che desideri spostare.
- Clicca su Sposta in….
- Seleziona una sezione personalizzata. Se selezioni la sezione in cui le conversazioni si trovano già, verranno rimosse da quella sezione.
- Puoi anche cliccare su Crea nuova sezione per spostare i canali selezionati in una nuova sezione personalizzata. Aggiungi un nome e un emoji facoltativo, conferma l'ordinamento preferito, quindi clicca su Crea e aggiungi canali.
- Clicca sull’icona del segno di spunta quando hai terminato le modifiche.
Sfogliare o cercare all’interno di una sezione
Trova i canali che sono stati filtrati dalla visualizzazione, incluse le conversazioni inattive, silenziate o già lette.
Desktop
Mobile
- Dalla scheda Home, passa il puntatore del mouse sul nome di una sezione personalizzata nella barra laterale.
- Clicca sull’icona di ricerca per altre conversazioni.
- Digita il nome del canale che stai cercando oppure scorri l'elenco completo.
- Tocca la scheda Home nella parte inferiore dello schermo.
- Tocca la sezione personalizzata che desideri esplorare.
- Scorri i canali presenti in quella sezione.
Rimuovere una conversazione da una sezione
Quando rimuovi una conversazione da una sezione personalizzata, verrà spostata di nuovo nella sezione Canali o Messaggi diretti della barra laterale.
Desktop
Mobile
- Apri un canale o un MD.
- Clicca sull'icona a forma di stella (o sull'emoji associato alla sezione personalizzata) nella parte superiore della conversazione.
- Seleziona Rimuovi da [section name].
- Apri il canale o l’MD che vuoi rimuovere.
- Tocca il nome del canale o i nomi dei membri nell’intestazione della conversazione.
- Tocca Sposta.
- Tocca Rimuovi da [nome sezione].
Nota: in un’organizzazione Enterprise, un canale compare in una sezione personalizzata nella barra laterale se è stato aggiunto all’area di lavoro visualizzata.
Rinominare o eliminare le sezioni personalizzate
Puoi rinominare una sezione personalizzata o aggiornare l’emoji associato in qualsiasi momento. Puoi eliminare una sezione personalizzata se non ne hai più bisogno.
Desktop
Mobile
- Dalla scheda Home, seleziona il nome di una sezione personalizzata nella barra laterale.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini.
- Clicca su Rinomina o Elimina sezione.
- Tocca la scheda Home nella parte inferiore dello schermo.
- Tocca il nome di una sezione personalizzata.
- Tocca l’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra.
- Tocca Rinomina [nome sezione] o Elimina [nome sezione].
Gestire la visualizzazione delle conversazioni
Se vuoi, puoi sovrascrivere le preferenze di visualizzazione e ordinamento impostate per l'intera barra laterale modificandole per una specifica sezione personalizzata. Ogni sezione può avere i propri filtri e il proprio ordinamento.
Filtrare una sezione personalizzata
- Dalla scheda Home, passa il puntatore del mouse sul nome di una sezione personalizzata nella barra laterale.
- Clicca sull’icona dei tre puntini .
- Passa il puntatore del mouse su Filtro per scegliere come filtrare le conversazioni. Per impostazione predefinita, vedrai Solo attive, che nasconde le conversazioni in cui non sono state registrate nuove attività negli ultimi 30 giorni.
Ordinare una sezione personalizzata
- Dalla scheda Home, passa il puntatore del mouse sul nome di una sezione personalizzata nella barra laterale.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini.
- Passa il puntatore del mouse su Ordina per scegliere come vuoi ordinare le tue conversazioni: alfabeticamente (A-Z), per prossimità nel tempo o per priorità.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri e gli ospiti
- Disponibile per i piani a pagamento