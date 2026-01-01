Workspace-Management
Du möchtest mehr darüber wissen, wie du dein Team einrichten kannst? Dann bist du hier richtig!
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Lade deine Kolleg:innen zu Slack ein, indem du dein Google-Verzeichnis mit deinem Workspace verbindest.
Grundlagen
Jedes Vollmitglied eines Slack-Workspace mit einem G Suite for Business-Konto kann sein Google-Verzeichnis verbinden, um
Workspace-Einladungen zu versenden oder anzufordern. Die Kontakte aus dem Google-Verzeichnis werden nicht in Slack gespeichert, und du kannst die Verbindung zu Slack jederzeit trennen.
Ein G Suite-Administrator deines Unternehmens hat die Möglichkeit, den Zugriff auf das Verzeichnis zu blockieren. Wenn du die Option zum Verbinden deines Verzeichnisses in Slack nicht siehst, bitte den G Suite-Administrator um Hilfe.
Deinen Account verbinden
Um Mitglieder über dein Google-Verzeichnis zu deinem Workspace einzuladen, musst du zunächst dein Google-Konto mit Slack verbinden.
Klicke in der Seitenleiste auf deinen
Workspace-Namen.
Wähle
Leute einladen zu … aus. Wähle dann
Aus G Suite hinzufügen aus. Folge den Anweisungen, um Slack Zugriff auf dein Google-Verzeichnis zu gewähren.
Klicke auf
Slack öffnen, um zu deinem Workspace zurückzukehren.
Personen aus deinem Verzeichnis einladen
Sobald du dein Google-Konto mit Slack verbunden hast, kannst du mithilfe der folgenden Schritte Einladungen versenden.
Klicke in der Seitenleiste auf deinen
Workspace-Namen.
Wähle
Leute einladen zu … aus. Wähle dann
Aus G Suite hinzufügen aus. Suche direkt nach Namen oder scrolle durch die Liste und aktiviere die Kästchen neben den Leuten, die du einladen möchtest.
Klicke auf
Hinzufügen und anschließend auf Senden. Hinweis: Wenn du keine Erlaubnis zum Versenden von Einladungen hast, wird eine Anfrage an deine Workspace-Inhaber und Administratoren zur Überprüfung gesendet. Mehr Infos über Einladungsanfragen.
Account trennen oder wechseln
Wenn du dein Verzeichnis von Slack trennen oder zu einem anderen Verzeichniskonto wechseln möchtest, musst du die folgenden Schritte ausführen:
Dein Verzeichnis trennen
Melde dich bei Google an und
besuche dann die Seite „Berechtigungen“. Finde Slack in der Liste.
Klicke auf
Zugriffsberechtigung entfernen. Klicke auf
OK.
Dein Konto wechseln
Klicke in der Seitenleiste auf deinen
Workspace-Namen.
Wähle
Leute einladen zu … aus. Wähle dann
Aus G Suite hinzufügen aus. Klicke auf
Google-Konto wechseln und befolge dann die Anweisungen, wie du ein anderes Konto auswählst.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Alle
Vollmitglieder (Standard) Verfügbar für
alle Pläne Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
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Slack Help Center. Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!