Organisationsinhaber:innen mit Enterprise-Plänen können von ihren Mitgliedern verlangen, dass sie eine Mindestversion der Slack-App für iOS oder Android verwenden, damit sie Zugang zu den neuesten Sicherheitsfunktionen und Updates haben. Mitglieder werden aufgefordert, ihre App zu aktualisieren und aus allen Workspaces in deiner Enterprise-Organisation abgemeldet, wenn sie dies nicht tun.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Bei der Aktivierung der Mindestversion der App kann gewählt werden, ob die Funktion sofort oder nach einer 72-stündigen Übergangsfrist in Kraft treten soll.

Wenn du die Funktion so einstellst, dass sie sofort in Kraft tritt, werden Mitglieder, die eine ältere Version der Anwendung verwenden, von Slack abgemeldet und zur Aktualisierung aufgefordert.

Wenn du eine Karenzzeit festlegst, werden Mitglieder, die eine ältere Version der App verwenden, innerhalb von 72 Stunden zur Aktualisierung aufgefordert. Mitglieder, die nicht vor Ablauf der Karenzzeit aktualisieren, werden von Slack abgemeldet und müssen zuerst aktualisieren, bevor sie sich erneut anmelden können.



Mindestversion der App

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Spalte auf Sicherheit und wähle dann Sicherheitseinstellungen aus. Klicke neben Mindestversion der App auf Aktivieren. Wähle eine App-Version aus dem Drop-down-Menü aus. Wähle dann, ob diese Änderungen sofort oder nach einer Karenzzeit von 72 Stunden in Kraft treten sollen. Klicke auf Aktivieren.