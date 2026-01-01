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Kopieren von Mitgliedsnamen und E-Mail-Adressen aus einer Unterhaltung
Du kannst die Namen oder E-Mail-Adressen von Mitgliedern in einem Channel oder einer Direktnachricht (DM) kopieren und einfügen, um eine große Gruppe von Personen zu einem neuen Channel oder einer Einladung zu einem Meeting hinzuzufügen.
Hinweis: Du kannst bis zu 1000 Namen oder E-Mail-Adressen kopieren. Du kannst allerdings die E-Mail-Adressen der Mitglieder nur kopieren, wenn du die Berechtigung hast, E-Mail-Adressen in deiner Organisation einzusehen.
Mitgliederinformationen aus einer Unterhaltung kopieren
- Öffne auf deinem Desktop einen Channel oder eine DM.
- Klicke im Header der Unterhaltung auf den Namen der Unterhaltung.
- Wähle den Tab Einstellungen.
- Klicke auf Mitgliedernamen kopieren oder Mitglieder-E-Mail-Adressen kopieren.
Hinweis: Das Kopieren von Mitgliedernamen und E-Mail-Adressen ist in kostenlosen Probeabos von Pro-Plänen und Business+ Plänen nicht verfügbar.
Wer kann diese Funktion benutzen?
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