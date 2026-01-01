Slack benutzen
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Wenn du einen kostenpflichtigen Plan für deinen Workspace kaufst, werden dir alle aktiven Mitglieder in Rechnung gestellt. Gemäß der
Richtlinie zur fairen Rechnungsstellung von Slack werden dir keine inaktiven oder deaktivierten Mitglieder in Rechnung gestellt. Inaktive Mitglieder
Bei der Abrechnung ist ein inaktives Mitglied jemand, der Slack mehr als 28 Tage lang nicht genutzt hat. Slack stellt automatisch fest, wenn Mitglieder inaktiv werden.
Inaktive Mitglieder haben weiterhin Zugriff auf deinen Workspace und kostenpflichtige Funktionen, aber diese werden dir nur in Rechnung gestellt, wenn sie wieder aktiv werden.
Deaktivierte Mitglieder
Ein deaktiviertes Mitglied hat keinen Zugriff auf einen Workspace mehr. Jemand kann
seinen eigenen Account deaktivieren, wenn er bzw. sie deinen Workspace verlassen möchte, oder du kannst . ihn bzw. sie deaktivieren
Wenn du keine Rechnung für ein Mitglied erhalten möchtest, empfehlen wir dir, dessen Account zu deaktivieren. Deaktivierte Accounts müssen
erneut aktiviert werden, damit sie wieder abgerechnet werden können. Liste der Mitglieder nach Abrechnungsstatus anzeigen
Ein:e Workspace-Inhaber:in kann eine Liste der aktiven, inaktiven und deaktivierten Mitglieder einsehen:
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Sollte diese Option nicht angezeigt werden, klicke auf den Namen deines Workspace, um stattdessen auf die Workspace-Einstellungen zuzugreifen.
Wähle aus dem Menü die Option Rechnungsstellung verwalten aus.
Wähle Mitgliederänderungen aus. Super!
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