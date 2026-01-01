Utilizzare Slack
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Quando acquisti un piano a pagamento per la tua area di lavoro, pagherai per tutti i membri attivi. In conformità con la
Fair Billing Policy di Slack, non riceverai addebiti per i membri inattivi o disattivati. Membri inattivi
Per motivi di fatturazione, un membro inattivo è qualcuno che non ha usato Slack per più di 28 giorni. Slack rileva automaticamente quando i membri diventano inattivi.
I membri inattivi possono ancora accedere alla tua area di lavoro e alle funzioni a pagamento, ma riceverai l’addebito solo se diventeranno nuovamente attivi.
Membri disattivati
Un membro disattivato non ha più accesso a un’area di lavoro. Chiunque può
disattivare il proprio account se vuole abbandonare la tua area di lavoro o puoi tu. disattivarli
Se non vuoi ricevere un addebito per un membro ti consigliamo disattivare il suo account. Gli account disattivati devono essere
riattivatiper essere fatturabili di nuovo. Vedi un elenco di membri per stato di fatturazione
Un proprietario area di lavoro può vedere un elenco di membri attivi, inattivi e disattivati:
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Se non trovi questa opzione, clicca sul nome della tua area di lavoro per accedere alle impostazioni area di lavoro.
Seleziona Gestisci fatturazione dal menu.
Scegli modifiche dei membri. Fantastico!
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