Wenn du ein Upgrade deines Workspace auf einen kostenpflichtigen Plan vornimmst, zahlst du für deine derzeit aktiven Mitglieder im Voraus für deinen monatlichen oder jährlichen Abrechnungszyklus. Wenn ein Mitglied deaktiviert wird, generiert Slack Gutschriften proportional zur Anzahl der Tage, die bis zur nächsten monatlichen oder jährlichen Verlängerung verbleiben.

Anteilige Gutschriften sind nicht erstattungsfähig und nicht übertragbar. Slack wird diese Gutschriften automatisch auf zukünftige Zahlungen für zusätzliche Mitglieder oder Verlängerungen anwenden.

Hinweis: Weitere Informationen zu deaktivierten Mitgliedern und ein Beispiel für die Berechnung anteiliger Gutschriften findest du in der Richtlinie zur fairen Rechnungsstellung von Slack.