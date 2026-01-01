Beanspruchen und Verifizieren von E-Mail-Domains
Sichere dir die E-Mail-Domains deiner Organisation, um deinen Workspace oder deine Enterprise-Organisation sicherer zu machen. Wenn du eine E-Mail-Domain sicherst, wird sie als einzige Option angezeigt, über die Mitglieder Slack Connect-Einladungen annehmen können. Bei Enterprise-Plänen kannst du außerdem verhindern, dass deine Mitglieder mit einer E-Mail-Adresse aus einer eingeschränkten Unternehmensdomain externen Workspaces beitreten.
Domains beanspruchen und verifizieren
Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise-Pläne
Wenn du E-Mail-Domains beanspruchst, können deine Mitglieder nur Slack Connect-Einladungen von Domains annehmen, die du beansprucht hast. Dadurch wird sichergestellt, dass Mitglieder nur Slack Connect-Einladungen aus von dir verwalteten Workspaces annehmen können.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator.
- Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus, und klicke dann auf Sicherheit.
- Klicke auf E-Mail-Domains.
- Klicke auf „Domain hinzufügen“.
- Gib im Feld „Domain“ die Domain (oder die Platzhalter-Domain) ein, die du verifizieren möchtest, und klicke dann auf Weiter.
- Du benötigst Zugriff auf ein Domain Name System (DNS), um zu bestätigen, dass die Domain zu deiner Organisation gehört. Befolge die Anweisungen deines Domain-Hosting-Service, um einen DNS-TXT-Eintrag zu erstellen (verwende für Host @, wenn die Domain kein Platzhalter ist, und _slack-challenge, wenn sie einer ist). Es kann bis zu 72 Stunden dauern, bis die Änderungen übernommen werden.
- Nachdem du bestätigt hast, dass dein TXT-Eintrag zu deinem DNS hinzugefügt wurde, gehe zurück zu E-Mail-Domains in deinem Slack-Administratoren-Dashboard.
- Wähle neben der Domain die Option Domain verifizieren in der Spalte „Status“ aus und klicke dann auf Weiter. Du kannst deine Organisation als primäre Organisation für Slack Connect festlegen.
Wenn du E-Mail-Domains verifizierst und einschränkst, kannst du die Möglichkeit deiner Mitglieder, neuen Workspaces beizutreten, auf folgende Weise einschränken:
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Annehmen von Slack Connect-Einladungen
Deine Mitglieder können nur Slack Connect-Einladungen von Domains annehmen, die du beansprucht hast. Dadurch wird sichergestellt, dass Mitglieder nur Slack Connect-Einladungen aus von dir verwalteten Workspaces annehmen können.
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Externen Workspaces beitreten
Mitglieder anderer Workspaces können keine Einladungen an E-Mail-Adressen in Domains senden, die deine Organisation beansprucht hat. Wenn du eine Domain beanspruchst, nachdem eine Einladung verschickt wurde, können deine Mitglieder sie nicht annehmen.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.
- Wähle Tools und Einstellungen aus und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit und dann auf E-Mail-Domains.
- Klicke auf Domains hinzufügen.
- Gib im Feld „Domain“ die Domain (oder die Platzhalter-Domain) ein, die du verifizieren möchtest.
- Wähle aus, ob du Beschränkungen für den Domainanspruch beim Beitritt zu externen Workspaces oder beim Annehmen von Slack Connect-Einladungen anwenden möchtest, und klicke dann auf Weiter.
- Du benötigst Zugriff auf ein Domain Name System (DNS), um zu bestätigen, dass die Domain zu deiner Organisation gehört. Befolge die Anweisungen deines Domain-Hosting-Service, um einen DNS-TXT-Eintrag zu erstellen (verwende für Host @, wenn die Domain kein Platzhalter ist, und _slack-challenge, wenn sie einer ist). Es kann bis zu 72 Stunden dauern, bis die Änderungen übernommen werden.
- Nachdem du bestätigt hast, dass dein TXT-Eintrag zu deinem DNS hinzugefügt wurde, gehe zurück zu E-Mail-Domains in deinem Slack-Administratoren-Dashboard.
- Wähle neben der Domain die Option Domain verifizieren in der Spalte „Status“ aus und klicke dann auf Weiter. Du kannst deine Organisation als primäre Organisation für Slack Connect festlegen.
Tipp: Du kannst auch Domains für deine Enterprise-Organisation beanspruchen, um zu verhindern, dass andere Personen nicht genehmigte Workspaces erstellen und um die Workspaces deiner Org. leichter auffindbar zu machen.
Wer kann diese Funktion benutzen?
- Workspace-Inhaber:innen/-Admins (Pro- und Business+-Pläne) und Organisationsinhaber:innen (Enterprise-Pläne)
- Verfügbar für kostenpflichtige Pläne