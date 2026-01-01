Pro-Pläne und Business+ Pläne

Enterprise-Pläne

Wenn du E-Mail-Domains beanspruchst, können deine Mitglieder nur Slack Connect-Einladungen von Domains annehmen, die du beansprucht hast. Dadurch wird sichergestellt, dass Mitglieder nur Slack Connect -Einladungen aus von dir verwalteten Workspaces annehmen können.

Wenn du E-Mail-Domains verifizierst und einschränkst, kannst du die Möglichkeit deiner Mitglieder, neuen Workspaces beizutreten, auf folgende Weise einschränken:

Annehmen von Slack Connect-Einladungen

Deine Mitglieder können nur Slack Connect-Einladungen von Domains annehmen, die du beansprucht hast. Dadurch wird sichergestellt, dass Mitglieder nur Slack Connect-Einladungen aus von dir verwalteten Workspaces annehmen können.



Deine Mitglieder können nur Slack Connect-Einladungen von Domains annehmen, die du beansprucht hast. Dadurch wird sichergestellt, dass Mitglieder nur Slack Connect-Einladungen aus von dir verwalteten Workspaces annehmen können. Externen Workspaces beitreten

Mitglieder anderer Workspaces können keine Einladungen an E-Mail-Adressen in Domains senden, die deine Organisation beansprucht hat. Wenn du eine Domain beanspruchst, nachdem eine Einladung verschickt wurde, können deine Mitglieder sie nicht annehmen.



Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle Tools und Einstellungen aus und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit und dann auf E-Mail-Domains. Klicke auf Domains hinzufügen. Gib im Feld „Domain“ die Domain (oder die Platzhalter-Domain) ein, die du verifizieren möchtest. Wähle aus, ob du Beschränkungen für den Domainanspruch beim Beitritt zu externen Workspaces oder beim Annehmen von Slack Connect-Einladungen anwenden möchtest, und klicke dann auf Weiter. Du benötigst Zugriff auf ein Domain Name System (DNS), um zu bestätigen, dass die Domain zu deiner Organisation gehört. Befolge die Anweisungen deines Domain-Hosting-Service, um einen DNS-TXT-Eintrag zu erstellen (verwende für Host @, wenn die Domain kein Platzhalter ist, und _slack-challenge, wenn sie einer ist). Es kann bis zu 72 Stunden dauern, bis die Änderungen übernommen werden. Nachdem du bestätigt hast, dass dein TXT-Eintrag zu deinem DNS hinzugefügt wurde, gehe zurück zu E-Mail-Domains in deinem Slack-Administratoren-Dashboard. Wähle neben der Domain die Option Domain verifizieren in der Spalte „Status“ aus und klicke dann auf Weiter. Du kannst deine Organisation als primäre Organisation für Slack Connect festlegen.

Tipp: Du kannst auch Domains für deine Enterprise-Organisation beanspruchen, um zu verhindern, dass andere Personen nicht genehmigte Workspaces erstellen und um die Workspaces deiner Org. leichter auffindbar zu machen.