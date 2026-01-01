Rivendica e verifica i domini e-mail dell’organizzazione per rendere più sicura la tua area di lavoro o la tua organizzazione Enterprise. Quando rivendichi un dominio e-mail, questo apparirà come unica opzione per i membri per accettare gli inviti di Slack Connect. Con i piani Enterprise, puoi anche impedire ai membri di entrare in aree di lavoro esterne utilizzando un indirizzo e-mail di un dominio aziendale con restrizioni.
Rivendicare e verificare i domini
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
Quando rivendichi domini e-mail, i membri potranno accettare inviti di Slack Connect solo dai domini rivendicati. Ciò garantisce che i membri possano accettare gli inviti di Slack Connect solo dalle aree di lavoro gestite da te.
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavorodal menu, quindi clicca su Sicurezza.
Clicca su Domini e-mail.
Clicca su Aggiungi dominio.
Nel campo dominio, inserisci il dominio (o il dominio con caratteri jolly) che vuoi verificare, poi clicca su Avanti.
Devi avere l’accesso a un Domain Name System (DNS) per confermare che il dominio appartenga alla tua organizzazione. Segui le istruzioni del servizio di hosting del dominio per creare un record TXT DNS (per host: utilizza @ se non è un dominio con caratteri jolly e _slack-challenge se lo è). Possono essere necessarie fino a 72 ore per rendere effettive le modifiche.
Dopo aver confermato che il record TXT è stato aggiunto al DNS, torna a Domini e-mail nella dashboard di amministrazione di Slack.
Accanto a un dominio, seleziona Verifica dominio nella colonna dello stato, poi clicca su Avanti. Se vuoi, imposta la tua organizzazione come organizzazione principale per Slack Connect.
Quando verifichi i domini e-mail e vi imponi delle restrizioni, puoi limitare la possibilità dei membri di entrare in nuove aree di lavoro nei seguenti modi:
Accettare gli inviti Slack Connect I membri potranno accettare inviti di Slack Connect solo dai domini rivendicati. Ciò garantisce che i membri possano accettare gli inviti di Slack Connect solo dalle aree di lavoro gestite da te.
Accedere ad aree di lavoro esterne I membri delle altre aree di lavoro non potranno inviare inviti a indirizzi e-mail con domini rivendicati dall’organizzazione. Se rivendichi un dominio dopo l’invio di un invito, i membri non potranno accettarlo.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Nella barra laterale sinistra, clicca su Sicurezza e poi su Domini e-mail.
Clicca su Aggiungi domini.
Nel campo dominio, inserisci il dominio (o il dominio con caratteri jolly) che vuoi verificare.
Applica le restrizioni di rivendicazione del dominio per entrare in aree di lavoro esterne o accettare inviti di Slack Connect, e poi clicca su Avanti.
Devi avere l’accesso a un Domain Name System (DNS) per confermare che il dominio appartenga alla tua organizzazione. Segui le istruzioni del servizio di hosting del dominio per creare un record TXT DNS (per host: utilizza @ se non è un dominio con caratteri jolly e _slack-challenge se lo è). Possono essere necessarie fino a 72 ore per rendere effettive le modifiche.
Dopo aver confermato che il record TXT è stato aggiunto al DNS, torna a Domini e-mail nella dashboard di amministrazione di Slack.
Accanto a un dominio, seleziona Verifica dominio nella colonna dello stato, poi clicca su Avanti. Se vuoi, imposta la tua organizzazione come organizzazione principale per Slack Connect.