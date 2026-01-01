Slack benutzen
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Mit
Slack Connect kannst du nach Personen außerhalb deiner Organisation anhand ihrer E-Mail-Adresse suchen und dich mit ihnen in Slack verbinden. Führe die folgenden Schritte aus, um externe Personen, die du kennst, zu finden und diese zu einer Unterhaltung per Direktnachrichten einzuladen.
Hinweis: Alle Personen können ihre persönlichen Einstellungen für die Auffindbarkeit in Slack Connect festlegen und Inhaber:innen und Administrator:innen können die Auffindbarkeit für einen Workspace oder eine Enterprise-Organisation verwalten.
Anhand von E-Mail-Adressen nach Leuten suchen
Bewege auf dem Desktop den Mauszeiger über
Mehr.
Klicke auf
Externe Slack Connections. Gib eine E-Mail-Adresse in das Suchfeld ein und drücke die
Eingabetaste. Klicke auf ein Profil, um zu sehen, ob die Person Slack nutzt.
Wähle
DM starten oder Zu Slack einladen, um jemanden zu einer Direktnachricht einzuladen.
Hinweis: Eine externe Person muss deine Einladung annehmen, bevor ihr euch gegenseitig Direktnachrichten in Slack senden könnt. Außerdem hat die Person nur Zugriff auf eure Unterhaltung.
Wer kann diese Funktion benutzen?
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