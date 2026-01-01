En Slack, la seguridad es nuestra prioridad principal. Para nosotros es muy importante proteger tu privacidad y crear un servicio de confianza. Hemos reunido algunas herramientas para ayudarte a mantener Slack seguro.

Nota: Si tienes más preguntas o notas algún tipo de actividad sospechosa en tu espacio de trabajo, contacta con nosotros. Estamos aquí para ayudarte.



Cómo habilitar la autenticación de dos factores

La autenticación de dos factores (2FA) es una capa adicional de seguridad a la hora de conectarse. Con la autenticación de dos factores activada, los miembros deben introducir un código de verificación desde su dispositivo móvil, además de su contraseña de Slack. El uso de la autenticación de dos factores garantiza que cuando una contraseña esté en riesgo, no se otorgará acceso a Slack a menos que la persona que intenta conectarse verifique su identidad desde su dispositivo.

Los miembros pueden activar la autenticación de dos factores si lo desean, pero los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden hacer que este tipo de autenticación sea obligatoria para los miembros . Si tu empresa usa un proveedor de identidad, plantéate la posibilidad de configurar el inicio de sesión único para Slack.



Cómo gestionar las aplicaciones con precaución

De forma predeterminada, todos los miembros de la organización pueden instalar aplicaciones en sus espacios de trabajo. Los propietarios del espacio de trabajo pueden restringir permisos sobre la forma en la que los miembros instalan y usan las aplicaciones. Obtén más información sobre cómo gestionar la configuración de la instalación de aplicaciones .



Cómo limitar el acceso a tu espacio de trabajo

Slack facilita la transparencia y, a veces, esto implica compartir información exclusiva o datos confidenciales. Aquí tienes algunos consejos para garantizar que solamente las personas adecuadas tienen acceso a la información de tu espacio de trabajo:



Establecer la duración de la sesión

Los propietarios y administradores de cualquier plan pueden limitar el tiempo que sus miembros permanecen conectados a Slack configurando la duración de la sesión.



Cómo entender el uso de Slack