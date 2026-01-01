Es muy sencillo compartir contenido web, como artículos, páginas o enlaces en Slack. Cuando compartas un enlace, verás una vista previa del contenido justo debajo de tu mensaje. Si no quieres ver las vistas previas de los enlaces puedes desactivarlas.



Compartir enlaces

Para compartir un enlace en Slack, copia y pega la URL en el campo de mensajes y envíalo. La mayoría de los enlaces a sitios web y aplicaciones conectadas de terceros (como Jira, Google Drive y muchas más) se expandirán automáticamente para mostrar una vista previa. A continuación, tienes un ejemplo de la aplicación para ordenador:

Nota: Las vistas previas de los enlaces de aplicaciones de terceros pueden cambiar en función de la aplicación. La configuración predeterminada mostrará vistas previas detalladas, pero los propietarios y los administradores pueden restringir esta función.



Por qué no se muestra una vista previa

A continuación te explicamos algunos motivos por los que tu enlace podría no mostrar una vista previa:

El enlace no incluye datos de vista previa

Si la página web no incluye los datos incrustados necesarios, no se expandirá la vista previa.

Si la página web no incluye los datos incrustados necesarios, no se expandirá la vista previa. Has publicado un enlace a una página o archivo privado

Por ejemplo, si publicas vídeos de YouTube o de Vimeo protegidos con contraseña, Slack no mostrará una vista previa.

Por ejemplo, si publicas vídeos de YouTube o de Vimeo protegidos con contraseña, Slack no mostrará una vista previa. Acaba de publicarlo otro miembro de tu espacio de trabajo

No se expandirá ningún archivo adjunto que se haya compartido en la misma conversación durante la última hora.

No se expandirá ningún archivo adjunto que se haya compartido en la misma conversación durante la última hora. Vincula audio o vídeo de un servicio que no esté incluido en nuestra lista de servicios admitidos

Estamos trabajando para añadir más servicios a la lista de admisión.

Estamos trabajando para añadir más servicios a la lista de admisión. No se ha incluido el protocolo http://

Prueba añadiendo http:// y el enlace debería mostrar una vista previa.

Prueba añadiendo http:// y el enlace debería mostrar una vista previa. Tu mensaje incluye más de cinco enlaces

Si se incluyen más de cinco enlaces, no se expandirán.

Consejo: Tu administrador web también puede ejecutar tu enlace a través de nuestra herramienta de depuración de URL para comprobar los metadatos de vista previa que se van a obtener.

Cómo eliminar la vista previa de un enlace

Ordenador Móvil Desplázate sobre la vista previa del enlace. Haz clic en la x que aparece a la izquierda del enlace. Mantén presionado un enlace en un mensaje. Pulsa Eliminar la vista previa del enlace.



Cómo desactivar la vista previa en los enlaces

Si prefieres no ver vistas previas de los enlaces compartidos, puedes cambiar las preferencias:

Haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.

Selecciona Preferencias en el menú . Haz clic en Mensajes y medios en la lista. Debajo de Medios y enlaces incorporados , desmarca las casillas situadas al lado de Mostrar imágenes y archivos de los sitios web enlazados y Mostrar vistas previas de texto de los sitios web enlazados.

Nota: Con algunas aplicaciones de terceros, las vistas previas de los enlaces no se desactivarán aunque se desmarquen las opciones anteriores.