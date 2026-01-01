Condividere link e impostare le preferenze per le anteprime
Condividere link e impostare le preferenze per le anteprime
In Slack puoi condividere facilmente contenuti web come articoli, pagine e altri link. Quando condividi un link, vedrai un’anteprima del contenuto proprio sotto al messaggio. Se non vuoi visualizzare le anteprime dei link, puoi disattivarle.
Condividere i link
Per condividere un link su Slack, copia e incolla l’URL nel campo messaggio e invialo. La maggior parte dei link ai siti Web e connessi ad app di terze parti (come Jira, Google Drive e molto altro) si espanderanno automaticamente mostrando un’anteprima. Ecco un esempio dall’app desktop:
Suggerimento: le anteprime dei link di app di terze parti possono variare a seconda dell’app. Per impostazione predefinita, visualizzerai anteprime dettagliate, ma i proprietari e gli amministratori possono limitare quest’opzione.
Se le anteprime non vengono visualizzate
Ecco alcune ragioni per le quali il link potrebbe non espandersi per mostrare l’anteprima:
Il link non contiene i dati per l’anteprima Se la pagina web non include i dati incorporati necessari, l’anteprima non può espandersi.
Il contenuto associato al link è una pagina o un file privato Per esempio, non verrà visualizzata l’anteprima di un video YouTube o Vimeo protetto da password.
Un altro membro dell’area di lavoro ha postato il link recentemente Gli allegati non si espanderanno se il link è stato condiviso nella stessa conversazione nel corso dell’ultima ora.
Il link rimanda a contenuti audio o video ospitati da un servizio che non abbiamo ancora aggiunto all’elenco dei servizi autorizzati Stiamo esaminando nuovi servizi per poterli approvare in futuro.
http:// non è presente Prova ad aggiungere http:// e il link dovrebbe espandersi.
Il messaggio contiene più di cinque link Se sono inclusi più di cinque link, non si espanderanno.
Suggerimento: l’amministratore web può anche far passare il link attraverso il nostro strumento di debug URL per confermare quali metadati di anteprima vengono estratti.
Rimuovere l’anteprima di un link
Desktop
Ottimizzazione per dispositivi mobili
Passa il puntatore sopra l’anteprima del link.
Clicca sul segno x che compare a sinistra del link.
Tieni premuto un link in un messaggio.
Tocca Rimuovi anteprima del link .
Disattivare l’anteprima di un link
Se preferisci che le anteprime dei link condivisi non vengano visualizzate, puoi modificare le preferenze:
Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
Dal menu, selezionaPreferenze.
Clicca su Messaggi e media dall'elenco.
Sotto la voce Link e media inline, deseleziona le caselle accanto a Mostra immagini e file da siti web collegati e Mostra anteprime di testo dei siti collegati.
Nota: le anteprime dei link per alcune app di terze parti non verranno disabilitate anche se deselezioni le opzioni sopraindicate.