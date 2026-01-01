Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden aprobar algunos dominios de correo electrónico para permitir que cualquiera que tenga una dirección de correo electrónico aprobada pueda unirse a este espacio de trabajo. Cualquier dominio de correo electrónico que agregues será visible en la página de registro de tu espacio de trabajo.

Nota: Activar el inicio de sesión único (SSO) reemplazará las preferencias de inicio de sesión de tu espacio de trabajo.

Configurar el modo de registro de tu espacio de trabajo

En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Junto a Permitir que las personas con dominios de correo electrónico aprobados se unan a este espacio de trabajo, haz clic en Expandir Marca la casilla junto a Permitir que las personas con direcciones de correo electrónico aprobadas se unan a este espacio de trabajo. Escribe tus dominios y haz clic en Guardar.

Cualquier persona con una dirección de correo electrónico aprobada puede unirse al hacer clic en el enlace de registro de tu espacio de trabajo, o bien indicando la dirección de correo electrónico en la página de inicio de sesión.

Nota: Si un miembro de tu espacio de trabajo solicita una invitación para alguien con una dirección de correo electrónico aprobada, su solicitud se aprobará de forma automática.