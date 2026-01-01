Crear con la plataforma de Slack te permite conectar tu espacio de trabajo con las herramientas, las fuentes de datos y los procesos que hacen que tu organización funcione sin problemas.

Consejo: Regístrate en el Programa para desarrolladores de Slack y accede a funciones beta, herramientas y otros recursos creados especialmente para desarrolladores.

¿Qué puedes crear?

Las aplicaciones pueden ser internas (las diseñas y creas solo para que las use tu empresa) o externas (creas y distribuyes algo que pueden usar otras empresas a través de Slack Marketplace). Sigue leyendo para obtener información básica acerca de los posibles casos prácticos y los primeros pasos, además de información detallada acerca del proceso de creación con la plataforma de Slack.

Crear para tu equipo

Qué aplicaciones son las más apropiadas para tu equipo depende de las herramientas y los procesos pertinentes. Para inspirarte, puedes hacerte las siguientes preguntas:

¿Necesitas integrar uno de los sistemas o herramientas internos de tu organización en Slack?

¿Las herramientas con las que trabajas generan alertas o notificaciones que deben ser atendidas por un grupo de personas? Envía alertas a un canal de Slack para notificar a las personas correctas, todo de una sola vez.

¿Cambias de programa todo el día para encontrar la información que buscas? Puedes crear una aplicación personalizada que extrae datos en tu espacio de trabajo para unir datos relacionados e iniciar procesos complejos entre sistemas con la ventaja adicional de usar la búsqueda integrada de Slack.

Herramientas y funciones

Puedes personalizar la forma en que los usuarios finales interactúan con tu aplicación utilizando nuestro conjunto de bloques de construcción. A continuación, encontrarás ejemplos de las herramientas que proporcionamos para que el desarrollo y la administración de tu aplicación sean lo más simples posible, así como las funciones que puedes integrar en ella.

Comenzar

La API de Slack incluye todo lo que necesitas saber acerca de la creación en la plataforma de Slack, desde guías de introducción hasta documentación detallada.

Cuando tengas todo listo para empezar a crear, puedes comenzar siguiendo los pasos que se indican a continuación: