Crear aplicaciones con las herramientas para el desarrollador de Slack
Crear con la plataforma de Slack te permite conectar tu espacio de trabajo con las herramientas, las fuentes de datos y los procesos que hacen que tu organización funcione sin problemas.
Consejo: Regístrate en el Programa para desarrolladores de Slack y accede a funciones beta, herramientas y otros recursos creados especialmente para desarrolladores.
¿Qué puedes crear?
Las aplicaciones pueden ser internas (las diseñas y creas solo para que las use tu empresa) o externas (creas y distribuyes algo que pueden usar otras empresas a través de Slack Marketplace). Sigue leyendo para obtener información básica acerca de los posibles casos prácticos y los primeros pasos, además de información detallada acerca del proceso de creación con la plataforma de Slack.
Crear para tu equipo
Qué aplicaciones son las más apropiadas para tu equipo depende de las herramientas y los procesos pertinentes. Para inspirarte, puedes hacerte las siguientes preguntas:
- ¿Necesitas integrar uno de los sistemas o herramientas internos de tu organización en Slack?
- ¿Las herramientas con las que trabajas generan alertas o notificaciones que deben ser atendidas por un grupo de personas? Envía alertas a un canal de Slack para notificar a las personas correctas, todo de una sola vez.
- ¿Cambias de programa todo el día para encontrar la información que buscas? Puedes crear una aplicación personalizada que extrae datos en tu espacio de trabajo para unir datos relacionados e iniciar procesos complejos entre sistemas con la ventaja adicional de usar la búsqueda integrada de Slack.
Herramientas y funciones
Puedes personalizar la forma en que los usuarios finales interactúan con tu aplicación utilizando nuestro conjunto de bloques de construcción. A continuación, encontrarás ejemplos de las herramientas que proporcionamos para que el desarrollo y la administración de tu aplicación sean lo más simples posible, así como las funciones que puedes integrar en ella.
Herramientas
Funciones
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Agentes y asistentes de IA
Los agentes y asistentes de IA permiten que los usuarios interactúen con IA conversacional de terceros sin abandonar Slack. Cuando habilitas un agente o asistente de IA en tu aplicación, puedes definir los estados de carga, establecer indicaciones de conversación y aprovechar los hilos para mantener las conversaciones organizadas.
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CLI de Slack
Usa la CLI (interfaz de línea de comandos) de Slack para crear el marco para una nueva aplicación con un SDK de TypeScript e implementa fácilmente tu aplicación en la infraestructura de Slack
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Manifiestos de aplicaciones
Usa un manifiesto de aplicaciones para configurar, desarrollar y administrar rápidamente tu aplicación.
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Implementación de aplicaciones y almacenamiento de datos
Implementa tu aplicación y almacena sus datos en la infraestructura de Slack para mantener todos los componentes en un solo lugar y cumplir automáticamente con nuestros estándares de seguridad y cumplimiento.
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Sandboxes para los desarrolladores
Los sandboxes son entornos de Enterprise que puedes usar para desarrollar con todas las funciones de Slack de manera segura, protegida y sin costo alguno. Si quieres aprovisionar un sandbox para desarrolladores, necesitarás unirte al Programa para desarrolladores de Slack.
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Funciones personalizadas
Las funciones son bloques de código preestablecidos que realizan determinadas acciones. Las aplicaciones pueden incluir funciones (también conocidas como pasos) para que los miembros de tu espacio de trabajo u organización de Enterprise las agreguen a los flujos de trabajo que creen con el Generador de flujos de trabajo. Ten en cuenta que los flujos de trabajo con pasos personalizados se consideran flujos de trabajo prémium.
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Flujos de trabajo
Las aplicaciones pueden incluir flujos de trabajo creados previamente para que los use cualquier persona de tu espacio de trabajo u organización.
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Desencadenantes
Los desencadenantes determinan cómo (por ejemplo, con el clic de un botón o automáticamente según un cronograma) y dónde (en Slack o en otro servicio) comienza un flujo de trabajo.
Comenzar
La API de Slack incluye todo lo que necesitas saber acerca de la creación en la plataforma de Slack, desde guías de introducción hasta documentación detallada.
Cuando tengas todo listo para empezar a crear, puedes comenzar siguiendo los pasos que se indican a continuación:
- Abre Slack Marketplace.
- En el menú desplegable que se encuentra en la esquina superior derecha, selecciona el espacio de trabajo donde te gustaría que estuviera la aplicación, después haz clic en Crear.
- Haz clic en Crear una aplicación.