La creazione di app con la piattaforma di Slack ti consente di connettere la tua area di lavoro agli strumenti, alle origini dati e ai processi che consentono alla tua organizzazione di svolgere le proprie attività senza problemi.
Le app possono essere interne (le progetti e le crei solo per l’uso interno aziendale) oppure esterne (crei e distribuisci qualcosa tramite Slack Marketplace che altre aziende possono utilizzare). Continua a leggere per avere una panoramica dei casi d’uso possibili, per sapere dove iniziare e per scoprire maggiori dettagli sulle specifiche della creazione con la piattaforma Slack.
Creare per il tuo team
Le migliori app per il tuo team dipendono dagli strumenti e dai processi che ritieni importanti. Per trovare ispirazione, puoi porti le seguenti domande:
Devi integrare uno dei sistemi interni o degli strumenti della tua organizzazione con Slack?
Alcuni di questi strumenti generano avvisi o notifiche che richiedono l’attenzione di un gruppo di persone? Invia gli avvisi a un canale Slack per informare le persone giuste tutte in una volta.
Passi tutto il giorno saltando da un programma all’altro per trovare le informazioni di cui hai bisogno? Un’app personalizzata che raccoglie i dati nella tua area di lavoro in modo da collegare tra loro i dati correlati e avviare complessi processi intersistemici, con l’ausilio aggiuntivo della ricerca integrata di Slack.
Strumenti e funzioni
Puoi personalizzare il modo in cui gli utenti finali interagiscono con la tua app utilizzando la nostra suite di blocchi predefiniti. Di seguito troverai esempi degli strumenti che forniamo per rendere lo sviluppo e la gestione della tua app il più semplice possibile e le funzioni che puoi integrare nell’app.
Strumenti
Funzioni
Agenti e assistenti IA Gli agenti e gli assistenti IA permettono agli utenti di interagire con un’IA conversazionale di terze parti senza uscire da Slack. Quando abiliti un agente o un assistente IA per la tua app, puoi definire gli stati di caricamento, impostare i prompt conversazionali e sfruttare le conversazioni per mantenere il tutto organizzato.
CLI di Slack Usa l’interfaccia della riga di comando (CLI) di Slack per costruire il framework per una nuova app con un TypeScript SDK e distribuisci con facilità la tua app sull’infrastruttura di Slack.
Manifesti delle app Usa il manifesto dell’app per impostare, sviluppare e gestire rapidamente la tua app.
Distribuzione di appearchiviazione dei dati Distribuisci la tua app e memorizza i relativi dati sull’infrastruttura di Slack per mantenere tutti i componenti in un unico luogo e rispettare automaticamente i nostri standard di sicurezza e conformità.
Funzioni personalizzate Le funzioni sono blocchi di codice preimpostati che svolgono determinate azioni. Le app possono includere funzioni (chiamate anche passaggi) che i membri dell’area di lavoro o dell’organizzazione Enterprise possono aggiungere ai workflow creati con Workflow Builder. Ricorda che i workflow con passaggi personalizzati vengono considerati workflow premium.
Workflow Le app possono includere workflow predefiniti utilizzabili da chiunque nella tua organizzazione o area di lavoro.
Trigger I trigger determinano in che modo (ad esempio con il clic di un pulsante o in modo automatico in base alla pianificazione) e in che posizione (in Slack o in un altro servizio) viene avviato un workflow.
Inizia
API Slack è la base per tutto ciò che devi sapere per la creazione sulla piattaforma Slack, dalle guide introduttive alla documentazione dettagliata.
Quando vuoi iniziare la creazione, puoi iniziare seguendo i passaggi indicati di seguito: