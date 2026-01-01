Las aplicaciones pueden ser internas (las diseñas y creas solo para usarlas internamente en tu empresa) o externas (creas y distribuyes algo a través de Slack Marketplace que otras empresas pueden usar). Sigue leyendo para obtener un resumen general de casos prácticos posibles, dónde comenzar y más información sobre los aspectos específicos de la creación usando la plataforma de Slack.
Crea para tu equipo
Las aplicaciones más apropiadas para tu equipo dependerán de las herramientas y procesos relevantes para ti. Puedes buscar inspiración planteándote las siguientes preguntas:
¿Tienes que integrar uno de los sistemas internos o una de las herramientas de tu organización en Slack?
¿Las herramientas con las que trabajas generan alertas o notificaciones que deben ser atendidas por varias personas? Puedes enviar alertas a un canal de Slack para notificar a todas esas personas de una sola vez.
¿Te pasas el día cambiando de un programa a otro para buscar la información que necesitas? Una aplicación personalizada que incorpore datos a tu espacio de trabajo con la que puedas vincular información relacionada e iniciar procesos entre sistemas, con la ventaja añadida de la búsqueda integrada de Slack.
Herramientas y funciones
Puedes utilizar nuestra amplia variedad de opciones para personalizar la manera en que el usuario final interactúa con la aplicación. A continuación, encontrarás ejemplos de las herramientas que proporcionamos para simplificar el desarrollo y la gestión de tu aplicación en la medida de lo posible.
Herramientas
Funciones
Agentes y asistentes de IA Los agentes y asistentes de IA permiten a los usuarios interactuar en conversaciones con IA de terceros sin abandonar Slack. Cuando habilitas un agente o asistente para tu aplicación, puedes definir los estados de carga, configurar los mensajes de las conversaciones y aprovechar los hilos para que las conversaciones estén organizadas.
CLI de Slack Usa la interfaz de línea de comandos (CLI) de Slack para crear el marco de trabajo de una nueva aplicación con un SDK de TypeScript. Después, podrás implementar tu aplicación de manera sencilla en la infraestructura de Slack.
Implementación de aplicaciones y almacenamiento de datos Implementa tu aplicación y almacena sus datos en la infraestructura de Slack para conservar todos los componentes en un mismo lugar y cumplir de forma automática con nuestros estándares de seguridad y cumplimiento normativo.
Funciones personalizadas Las funciones son bloques de código preestablecidos que realizan determinadas acciones. Las aplicaciones pueden incluir funciones (también denominadas pasos) que las personas de tu espacio de trabajo u organización Enterprise pueden añadir a los flujos de trabajo que creen con el Creador de flujos de trabajo. Ten en cuenta que los flujos de trabajo que contienen pasos personalizados se consideran flujos de trabajo prémium.
Flujos de trabajo Las aplicaciones pueden incluir flujos de trabajo prediseñados para que los use cualquier persona de tu espacio de trabajo u organización.
Activadores Los activadores determinan cómo (por ejemplo, con el clic de un botón o automáticamente según lo planificado) y dónde (en Slack o en otro servicio) empieza un flujo de trabajo.
Primeros pasos
La API de Slack alberga todo lo que necesitas saber para crear aplicaciones en la plataforma de Slack, desde guías introductorias hasta documentación detallada.
Para empezar a crear solo tienes que seguir estos pasos: