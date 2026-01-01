Al crear aplicaciones con la plataforma de Slack, puedes conectar tu espacio de trabajo a las herramientas, las fuentes de datos y los procesos que hacen que todo vaya como la seda en tu organización.

Consejo: Regístrate en el Programa de desarrolladores de Slack para acceder a las funciones beta, herramientas y otros recursos diseñados para desarrolladores.

¿Qué puedes crear?

Las aplicaciones pueden ser internas (las diseñas y creas solo para usarlas internamente en tu empresa) o externas (creas y distribuyes algo a través de Slack Marketplace que otras empresas pueden usar). Sigue leyendo para obtener un resumen general de casos prácticos posibles, dónde comenzar y más información sobre los aspectos específicos de la creación usando la plataforma de Slack.

Crea para tu equipo

Las aplicaciones más apropiadas para tu equipo dependerán de las herramientas y procesos relevantes para ti. Puedes buscar inspiración planteándote las siguientes preguntas:

¿Tienes que integrar uno de los sistemas internos o una de las herramientas de tu organización en Slack?

¿Las herramientas con las que trabajas generan alertas o notificaciones que deben ser atendidas por varias personas? Puedes enviar alertas a un canal de Slack para notificar a todas esas personas de una sola vez.

¿Te pasas el día cambiando de un programa a otro para buscar la información que necesitas? Una aplicación personalizada que incorpore datos a tu espacio de trabajo con la que puedas vincular información relacionada e iniciar procesos entre sistemas, con la ventaja añadida de la búsqueda integrada de Slack.

Herramientas y funciones

Puedes utilizar nuestra amplia variedad de opciones para personalizar la manera en que el usuario final interactúa con la aplicación. A continuación, encontrarás ejemplos de las herramientas que proporcionamos para simplificar el desarrollo y la gestión de tu aplicación en la medida de lo posible.

Primeros pasos

La API de Slack alberga todo lo que necesitas saber para crear aplicaciones en la plataforma de Slack, desde guías introductorias hasta documentación detallada.

Para empezar a crear solo tienes que seguir estos pasos: