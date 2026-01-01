Desenvolver com a plataforma do Slack permite conectar seu workspace a ferramentas, fontes de dados e processos que fazem sua organização fluir sem empecilhos.

Dica: Inscreva-se no Programa de Desenvolvedor do Slack para acessar recursos beta, ferramentas e outros recursos criados apenas para desenvolvedores.

O que é possível desenvolver?

Os apps podem ser internos (ou seja, projetados e desenvolvidos apenas para sua empresa) ou externos (desenvolvidos e distribuídos por meio do Slack Marketplace para uso de outras empresas também). Continue lendo para ter uma visão geral dos possíveis casos de uso e por onde começar. Além disso, veja mais informações específicas sobre desenvolvimento com a plataforma do Slack.

Desenvolva para sua equipe

Os melhores apps vão depender das ferramentas e dos processos importantes para sua equipe. Para se inspirar, você pode fazer as seguintes perguntas:

Precisa integrar um sistema interno ou uma ferramenta da organização com o Slack?

Essas ferramentas geram alertas ou notificações que exigem a atenção de um grupo de pessoas? Envie alertas a um canal do Slack para notificar as pessoas certas de uma vez só.

Você alterna entre programas o dia inteiro para encontrar as informações que busca? Um app personalizado que extrai dados para seu workspace a fim de vincular dados relacionados e iniciar processos complexos entre sistemas, com o benefício adicional de usar a pesquisa integrada do Slack.

Ferramentas e recursos

É possível personalizar a forma como usuários finais interagem com seu app usando nosso pacote de componentes essenciais. Confira abaixo exemplos das ferramentas que fornecemos para tornar o desenvolvimento e o gerenciamento do seu app o mais simples possível, além dos recursos que você pode incorporar ao seu app.

Comece agora

A API do Slack é onde fica tudo o que você precisa saber sobre como criar na plataforma do Slack, desde guias introdutórios até documentação detalhada.

Quando estiver com tudo pronto, comece seguindo estas etapas: