Os apps podem ser internos (ou seja, projetados e desenvolvidos apenas para sua empresa) ou externos (desenvolvidos e distribuídos por meio do Slack Marketplace para uso de outras empresas também). Continue lendo para ter uma visão geral dos possíveis casos de uso e por onde começar. Além disso, veja mais informações específicas sobre desenvolvimento com a plataforma do Slack.
Desenvolva para sua equipe
Os melhores apps vão depender das ferramentas e dos processos importantes para sua equipe. Para se inspirar, você pode fazer as seguintes perguntas:
Precisa integrar um sistema interno ou uma ferramenta da organização com o Slack?
Essas ferramentas geram alertas ou notificações que exigem a atenção de um grupo de pessoas? Envie alertas a um canal do Slack para notificar as pessoas certas de uma vez só.
Você alterna entre programas o dia inteiro para encontrar as informações que busca? Um app personalizado que extrai dados para seu workspace a fim de vincular dados relacionados e iniciar processos complexos entre sistemas, com o benefício adicional de usar a pesquisa integrada do Slack.
Ferramentas e recursos
É possível personalizar a forma como usuários finais interagem com seu app usando nosso pacote de componentes essenciais. Confira abaixo exemplos das ferramentas que fornecemos para tornar o desenvolvimento e o gerenciamento do seu app o mais simples possível, além dos recursos que você pode incorporar ao seu app.
Ferramentas
Recursos
Agentes e assistentes de IA Os agentes e assistentes de IA permitem que os usuários interajam com uma IA conversacional de terceiros sem sair do Slack. Quando você ativa um agente ou assistente de IA em seu aplicativo, pode definir estados de carregamento, definir prompts conversacionais e aproveitar as conversas para mantê-las organizadas.
CLI do Slack Use a CLI do Slack (interface de linha de comando) para criar a estrutura de um novo app com um TypeScript SDK, e depois implantar facilmente o app na infraestrutura do Slack.
Manifestos de apps Use um manifesto de app para configurar, desenvolver e gerenciar o app rapidamente.
Implantação de apps e armazenamento de dados Implante seu app e armazene os dados na infraestrutura do Slack para manter todos os componentes em um único local e cumprir automaticamente com os padrões de segurança e conformidade.
Funções personalizadas Funções são blocos de código predefinidos que realizam determinadas ações. os apps podem incluir funções (também chamadas de etapas) que os membros do workspace ou da organização Enterprise podem adicionar aos fluxos de trabalho criados com o Criador de fluxo de trabalho. Vale lembrar que os fluxos de trabalho com etapas personalizadas são considerados premium.
Fluxos de trabalho Apps podem incluir fluxos de trabalho pré-desenvolvidos por qualquer pessoa para uso em seu workspace ou sua organização.
Acionadores Os gatilhos determinam como (por exemplo, com o clique de um botão ou automaticamente com base em uma programação) e onde (no Slack ou em outro serviço) um fluxo de trabalho é iniciado.
Comece agora
A API do Slack é onde fica tudo o que você precisa saber sobre como criar na plataforma do Slack, desde guias introdutórios até documentação detalhada.
Quando estiver com tudo pronto, comece seguindo estas etapas: