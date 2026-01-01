Mit der Slack-Plattform kannst du deinen Workspace mit den Tools, Datenquellen und Prozessen verbinden, die für einen reibungslosen Ablauf in deiner Organisation sorgen.

Tipp: Melde dich für das Slack-Entwicklerprogramm an, um Zugang zu Beta-Funktionen, Werkzeugen und anderen Ressourcen zu erhalten, die nur für Entwickler:innen entwickelt wurden.

Was kannst du erstellen?

Apps können entweder intern verwendet werden – du entwirfst und entwickelst sie nur für dein Unternehmen – oder extern – du entwickelst und verteilst Apps über den Slack Marketplace, den andere Unternehmen verwenden können. Im Folgenden findest du eine Übersicht über mögliche Anwendungsbereiche, die ersten Schritte und die Besonderheiten beim Erstellen von Apps mit der Plattform von Slack.

Apps für dein Team erstellen

Welche die besten Apps für deinen Team sind, hängt von den Tools und Prozessen ab, die für dich wichtig sind. Für etwas Inspiration könntest du dir folgende Fragen stellen:

Möchtest du ein internes System oder Tools deiner Organisation mit Slack integrieren?

Generieren Tools Warnhinweise oder Benachrichtigungen, die die Aufmerksamkeit einer bestimmten Zielgruppe erfordern? Sende Warnhinweise an einen Slack-Channel, um gleichzeitig alle richtigen Personen zu benachrichtigen.

Wechselst du den ganzen Tag zwischen verschiedenen Programmen hin und her, um die Informationen zu finden, die du suchst? Eine benutzerdefinierte App, die Daten in deinen Workspace überträgt, um verwandte Daten miteinander zu verknüpfen und komplexe systemübergreifende Prozesse zu initiieren – mit dem zusätzlichen Vorteil, dass du die integrierte Suche von Slack nutzen kannst.

Tools und Funktionen

Mithilfe unserer Suite von Bausteinen kannst du die Art und Weise, wie Endbenutzer:innen mit deiner App interagieren, individuell anpassen. Im Folgenden findest du Beispiele für Tools, mit denen wir die Entwicklung und Verwaltung deiner App so einfach wie möglich machen, und den Funktionen, die du in deine App integrieren kannst.

Tools Funktionen KI-Agenten und -Assistenten

KI-Agenten und -Assistenten ermöglichen es Benutzer:innen, mit einer konversationellen KI eines Drittanbieters zu interagieren, ohne Slack zu verlassen. Wenn du einen KI-Agenten oder -Assistenten für deine App aktivierst, kannst du Ladezustände definieren, Gesprächsaufforderungen festlegen und Threads nutzen, um Unterhaltungen zu organisieren.

KI-Agenten und -Assistenten ermöglichen es Benutzer:innen, mit einer konversationellen KI eines Drittanbieters zu interagieren, ohne Slack zu verlassen. Wenn du einen KI-Agenten oder -Assistenten für deine App aktivierst, kannst du Ladezustände definieren, Gesprächsaufforderungen festlegen und Threads nutzen, um Unterhaltungen zu organisieren. Slack CLI

Verwende die Slack-CLI (Befehlszeilenschnittstelle), um das Framework für eine neue App mit einem TypeScript-SDK zu erstellen, und stelle deine App dann einfach in der Slack-Infrastruktur bereit.

Verwende die Slack-CLI (Befehlszeilenschnittstelle), um das Framework für eine neue App mit einem TypeScript-SDK zu erstellen, und stelle deine App dann einfach in der Slack-Infrastruktur bereit. App-Manifeste

Verwende ein App-Manifest, um deine App schnell einzurichten, zu entwickeln und zu verwalten.

Verwende ein App-Manifest, um deine App schnell einzurichten, zu entwickeln und zu verwalten. App-Entwicklung und Datenspeicherung

Stelle deine App bereit und speichere ihre Daten in der Slack-Infrastruktur, um alle Komponenten zentral zu erfassen und automatisch unsere Sicherheits- und Compliance-Standards einzuhalten.

Stelle deine App bereit und speichere ihre Daten in der Slack-Infrastruktur, um alle Komponenten zentral zu erfassen und automatisch unsere Sicherheits- und Compliance-Standards einzuhalten. Entwickler-Sandboxes

Sandboxes sind Enterprise-Umgebungen, mit denen du alle Funktionen von Slack sicher und kostenlos testen kannst. Um eine Entwickler-Sandbox bereitzustellen, musst du dem Slack-Entwicklerprogramm beitreten. Benutzerdefinierte Funktionen

Funktionen sind vordefinierte Codeblöcke, die bestimmte Aktionen ausführen. Apps können Funktionen (auch Schritte genannt) enthalten, die Mitglieder deines Workspace oder deiner Enterprise-Organisation zu Workflows hinzufügen können, die sie mit dem Workflow-Builder erstellen. Denke daran, dass Workflows mit benutzerdefinierten Schritten als Premium-Workflows gelten.

Funktionen sind vordefinierte Codeblöcke, die bestimmte Aktionen ausführen. Apps können Funktionen (auch Schritte genannt) enthalten, die Mitglieder deines Workspace oder deiner Enterprise-Organisation zu Workflows hinzufügen können, die sie mit dem Workflow-Builder erstellen. Denke daran, dass Workflows mit benutzerdefinierten Schritten als Premium-Workflows gelten. Workflows

Apps können vordefinierte Workflows enthalten, die jeder in deinem Workspace oder in deiner Organisation verwenden kann.

Apps können vordefinierte Workflows enthalten, die jeder in deinem Workspace oder in deiner Organisation verwenden kann. Trigger

Trigger legen fest, wie (z. B. mit einem Klick auf einen Button oder automatisch basierend auf einem Zeitplan) und wo (in Slack oder in einem anderen Service) ein Workflow startet.

Erste Schritte

Unter Slack-API findest du alles, was du über das Entwickeln auf der Slack-Plattform wissen musst – von einführenden Anleitungen bis hin zu detaillierten Dokumentationen.

Wenn du bereit bist, deine App zu erstellen, kannst du mit den folgenden Schritten loslegen: