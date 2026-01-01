Administrar la carga de archivos, el uso compartido de canvas y el uso compartido de listas para Slack Connect
De forma predeterminada, los miembros pueden subir archivos y compartir canvas y listas en los canales de Slack Connect y en los mensajes directos. Si lo desean, los propietarios y administradores pueden ajustar este permiso.
Administrar cargas de archivos en Slack Connect
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
Los propietarios de los espacios de trabajo tienen capacidad de decidir si los miembros pueden subir archivos a las conversaciones de Slack Connect.
- En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
- Haz clic en la pestaña Permisos.
- Junto a Cargas de archivos para Slack Connect, haz clic en Expandir.
- Marca o desmarca la casilla para administrar la carga de archivos.
- Haz clic en Guardar.
Los propietarios y administradores de organizaciones tienen la capacidad de decidir si los miembros pueden subir archivos a las conversaciones de Slack Connect. También pueden establecer permisos específicos de carga de archivos para cada organización externa.
Administrar la subida de archivos correspondiente a tu organización
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- En la barra lateral, haz clic en Slack Connect y selecciona Ajustes.
- Junto a Cargas de archivos, haz clic en Editar.
- Marca o desmarca la casilla junto a Activar.
- Haz clic en Guardar ajustes.
Administrar la subida de archivos para cada organización externa
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- En la barra lateral, haz clic en Slack Connect y selecciona Conexiones.
- Junto a la organización que desees personalizar, haz clic en el
ícono de tres puntos y selecciona Universal.
- Haz clic en Cargas de archivos en la barra lateral y luego selecciona Personalizar para [nombre de la organización].
- Elige una opción del menú desplegable y luego haz clic en Guardar cambio.
Administrar el uso compartido de canvas para Slack Connect
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
Los propietarios de los espacios de trabajo tienen capacidad de decidir si los miembros pueden compartir canvas en las conversaciones de Slack Connect.
- En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
- Haz clic en la pestaña Permisos.
- Junto a Canvas en Slack Connect, haz clic en Expandir.
- Marca o desmarca la casilla para administrar el uso compartido de canvas.
- Haz clic en Guardar.
Los propietarios y administradores de las organizaciones tienen capacidad de decidir si los miembros pueden compartir canvas en las conversaciones de Slack Connect.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- En la barra lateral, haz clic en Slack Connect y selecciona Ajustes.
- Junto a Canvas, haz clic en Editar.
- Marca o desmarca la casilla junto a Activar.
- Haz clic en Guardar ajustes.
Administrar el uso compartido de listas para Slack Connect
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
Los propietarios de los espacios de trabajo tienen capacidad de decidir si los miembros pueden compartir listas en las conversaciones de Slack Connect.
- En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
- Haz clic en la pestaña Permisos.
- Junto a Listas en Slack Connect, haz clic en Expandir.
- Marca o desmarca la casilla para administrar el uso compartido de listas.
- Haz clic en Guardar.
Los propietarios y administradores de las organizaciones tienen capacidad de decidir si los miembros pueden compartir listas en las conversaciones de Slack Connect.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- En la barra lateral, haz clic en Slack Connect y selecciona Ajustes.
- Junto a Listas, haz clic en Editar.
- Marca o desmarca la casilla junto a Activar.
- Haz clic en Guardar ajustes.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios o administradores de espacios de trabajo y los propietarios o administradores de organizaciones
- Disponible en planes de pago