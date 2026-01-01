Gerenciar uploads de arquivos para o Slack Connect
Planos Pro e Business+
Planos Empresariais
Os proprietários de um workspace podem decidir se os membros podem fazer upload de arquivos nas conversas do Slack Connect.
No computador, clique em Administrador na barra lateral.
Selecione Configurações do workspace no menu.
Clique na guia Permissões.
Ao lado de Uploads de arquivos para o Slack Connect, clique em Expandir.
Marque ou desmarque a caixa para gerenciar uploads de arquivos.
Clique em Salvar.
Os proprietários e os administradores de uma organização podem decidir se os membros podem fazer upload de arquivos nas conversas do Slack Connect. Também podem definir permissões específicas de upload de arquivos por organização externa.
Gerenciar upload de arquivos na sua organização
No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
Selecione Ferramentas e configurações no menu. Depois, clique em Configurações da organização.
Clique em Slack Connect na barra lateral e selecione Configurações.
Ao lado da opção Uploads de arquivos, clique em Editar.
Marque ou desmarque a caixa ao lado de Ativar.
Clique em Salvar configuração.
Gerenciar upload de arquivos por organização externa
No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
Clique em Slack Connect, na barra lateral, e selecione Conexões.
Ao lado da organização que você quer personalizar, clique no ícone de três pontos e selecione Universal.
Clique em Envios de arquivo na barra lateral e selecione Personalizar [nome da organização].
Selecione uma opção no menu suspenso e clique em Salvar alteração.
Gerenciar o compartilhamento de canvas no Slack Connect
Planos Pro e Business+
Planos Empresariais
Os proprietários de workspaces podem decidir se os membros podem compartilhar canvas nas conversas do Slack Connect.
No computador, clique em Administrador na barra lateral.
Selecione Configurações do workspace no menu.
Clique na guia Permissões.
Ao lado de Canvas no Slack Connect, clique em Expandir.
Marque ou desmarque a caixa para gerenciar o compartilhamento de canvas.
Clique em Salvar.
Proprietários e administradores de organizações podem decidir se os membros podem compartilhar canvas nas conversas do Slack Connect.
No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
Selecione Ferramentas e configurações no menu. Depois, clique em Configurações da organização.
Clique em Slack Connect na barra lateral e selecione Configurações.
Ao lado de Canvas, clique em Editar.
Marque ou desmarque a caixa ao lado de Ativar.
Clique em Salvar configuração.
Gerencie o compartilhamento de listas no Slack Connect
Planos Pro e Business+
Planos Empresariais
Os proprietários de workspaces podem decidir se os membros podem compartilhar listas nas conversas do Slack Connect.
No computador, clique em Administrador na barra lateral.
Selecione Configurações do workspace no menu.
Clique na guia Permissões.
Ao lado de Listas no Slack Connect, clique em Expandir.
Marque ou desmarque a caixa para gerenciar o compartilhamento de listas.
Clique em Salvar.
Os proprietários e os administradores de organizações podem decidir se os membros podem compartilhar listas nas conversas do Slack Connect.
No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
Clique em Slack Connect na barra lateral e selecione Configurações.
Ao lado de Listas, clique em Editar.
Marque ou desmarque a caixa ao lado de Ativar.
Clique em Salvar configuração.
Quem pode usar este recurso?
Proprietários/administradores de workspaces e proprietários/administradores de organizações