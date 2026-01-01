Gestire i caricamenti di file e la condivisione di canvas ed elenchi per Slack Connect
Per impostazione predefinita, i membri possono caricare file e condividere canvas ed elenchi nei canali e negli MD di Slack Connect. Se lo desiderano, i proprietari e gli amministratori possono gestire queste autorizzazioni.
Gestire i caricamenti dei file per Slack Connect
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari dell’area di lavoro possono decidere se i membri possono caricare i file nelle conversazioni di Slack Connect.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca sulla scheda Autorizzazioni.
- Accanto a Caricamenti di file per Slack Connect, clicca su Espandi.
- Seleziona o deseleziona la casella per gestire i caricamenti dei file.
- Clicca su Salva.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono decidere se i membri possono caricare file nelle conversazioni di Slack Connect. Possono anche impostare autorizzazioni specifiche di caricamento dei file per ciascuna organizzazione esterna.
Gestire i caricamenti dei file per la tua organizzazione
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Slack Connect nella barra laterale, quindi seleziona Impostazioni.
- Accanto a Caricamenti file, clicca su Modifica.
- Seleziona o deseleziona la casella accanto ad Abilita.
- Clicca su Salva impostazione.
Gestire i caricamenti dei file per le organizzazioni esterne
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Slack Connect nella barra laterale, quindi seleziona Connessioni.
- Accanto all’organizzazione che desideri personalizzare, clicca sull’icona dei tre puntini
, quindi seleziona Universale.
- Clicca su Caricamenti file nella barra laterale e seleziona Personalizza per [nome dell’organizzazione].
- Seleziona un’opzione dal menu a discesa e poi clicca su Salva modifiche.
Gestire la condivisione di canvas per Slack Connect
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari dell’area di lavoro possono decidere se i membri possono condividere canvas nelle conversazioni di Slack Connect.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca sulla scheda Autorizzazioni.
- Accanto a Canvas in Slack Connect, clicca su Espandi.
- Seleziona o deseleziona la casella per gestire la condivisione di canvas.
- Clicca su Salva.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono decidere se i membri possono condividere canvas nelle conversazioni di Slack Connect.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Slack Connect nella barra laterale, quindi seleziona Impostazioni.
- Accanto a Canvas, clicca su Modifica.
- Seleziona o deseleziona la casella accanto ad Abilita.
- Clicca su Salva impostazione.
Gestire la condivisione di elenchi per Slack Connect
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari dell’area di lavoro possono decidere se i membri possono condividere gli elenchi nelle conversazioni di Slack Connect.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca sulla scheda Autorizzazioni.
- Accanto a Elenchi in Slack Connect, clicca su Espandi.
- Seleziona o deseleziona la casella per gestire la condivisione di elenchi.
- Clicca su Salva.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono decidere se i membri possono condividere gli elenchi nelle conversazioni di Slack Connect.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Slack Connect nella barra laterale, quindi seleziona Impostazioni.
- Accanto a Elenchi, clicca su Modifica.
- Seleziona o deseleziona la casella accanto ad Abilita.
- Clicca su Salva impostazione.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari/amministratori dell’area di lavoro e i proprietari/amministratori dell’organizzazione
- Disponibile per i piani a pagamento