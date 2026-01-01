Gestionar las funciones de cargar archivos y compartir canvas y listas en Slack Connect
De forma predeterminada, los miembros pueden subir archivos y compartir canvas y listas en los canales y mensajes directos de Slack Connect. Si quieren, los propietarios y los administradores pueden controlar estos permisos.
Cómo gestionar las subidas de archivos para Slack Connect
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
Los propietarios del espacio de trabajo pueden decidir si los miembros pueden subir archivos en las conversaciones de Slack Connect.
- Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
- Haz clic en la pestaña de Permisos.
- Junto a Subidas de archivos para Slack Connect, haz clic en Ampliar.
- Marca o desmarca la casilla para gestionar las subidas de archivos.
- Haz clic en Guardar.
Los propietarios y administradores de la organización pueden decidir si los miembros pueden subir archivos en las conversaciones de Slack Connect. Además, pueden establecer permisos de carga de archivos específicos para cada organización externa.
Gestionar la carga de archivos de tu organización
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Slack Connect en la barra lateral y, a continuación, selecciona Ajustes.
- Junto a Subidas de archivos, haz clic en Editar.
- Marca o desmarca la casilla que se encuentra junto a Activar.
- Haz clic en Guardar ajuste.
Gestionar la carga de archivos para organizaciones externas
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Slack Connect en la barra lateral y, a continuación, selecciona Conexiones.
- Al lado de la organización que quieres personalizar, haz clic en el
icono con tres puntos y selecciona Universal.
- Haz clic en Cargas de archivos en la barra lateral y, a continuación, selecciona Personalizar para [nombre de la organización].
- Selecciona una opción en el menú desplegable y haz clic en Guardar cambio.
Gestionar la función de compartir canvas de Slack Connect
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
Los propietarios del espacio de trabajo pueden decidir si los miembros pueden compartir canvas en las conversaciones de Slack Connect.
- Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
- Haz clic en la pestaña de Permisos.
- Junto a Canvas en Slack Connect, haz clic en Ampliar.
- Marca o desmarca la casilla para gestionar la función para compartir canvas.
- Haz clic en Guardar.
Los propietarios y administradores de la organización pueden decidir si los miembros pueden subir archivos en las conversaciones de Slack Connect.
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Slack Connect en la barra lateral y, a continuación, selecciona Ajustes.
- Junto a Canvas, haz clic en Editar.
- Marca o desmarca la casilla que se encuentra junto a Activar.
- Haz clic en Guardar ajuste.
Gestionar el uso compartido de listas en Slack Connect
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
Los propietarios del espacio de trabajo pueden decidir si los miembros pueden compartir listas en las conversaciones de Slack Connect.
- Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
- Haz clic en la pestaña de Permisos.
- Junto a Listas en Slack Connect, haz clic en Ampliar.
- Marca o desmarca la casilla para gestionar el uso compartido de listas.
- Haz clic en Guardar.
Los propietarios y administradores de la organización pueden decidir si los miembros pueden compartir listas en las conversaciones de Slack Connect.
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Slack Connect en la barra lateral y, a continuación, selecciona Ajustes.
- Junto a Listas, haz clic en Ampliar.
- Marca o desmarca la casilla que se encuentra junto a Activar.
- Haz clic en Guardar ajuste.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios/administradores del espacio de trabajo y los propietarios/administradores de la organización
- Disponible en planes de pago.