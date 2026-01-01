Administrar las configuraciones y permisos de las aplicaciones
Administrar las configuraciones y permisos de las aplicaciones
De forma predeterminada, cualquier miembro puede instalar una aplicación para conectar un servicio de terceros a su espacio de trabajo de Slack. Si lo prefieren, los propietarios de los espacios de trabajo pueden establecer permisos para administrar el funcionamiento de las aplicaciones en Slack. Los permisos pueden ajustarse ya sea que la aprobación de aplicaciones esté activada o no para un espacio de trabajo.
Permisos disponibles
Solo permitir aplicaciones de Slack Marketplace Limita a los miembros para la instalación de aplicaciones de Slack Marketplace. Slack revisa todas las aplicaciones de Slack Marketplace. Esto no evitará que los miembros creen e instalen aplicaciones internas.
Los invitados multicanal pueden usar accesos directos Permite a los invitados multicanal usar los accesos directos disponibles.
Permitir solo vistas previas de enlaces de aplicaciones instaladas Las vistas previas de los enlaces enriquecidos solo se mostrarán si la aplicación de Slack registrada en el dominio del enlace está instalada en tu espacio de trabajo.
Permitir el inicio de sesión con Slack Permite que los miembros usen una opción de inició de sesión con Slack para iniciar sesión en sitios web y servicios de terceros cuando instalen una aplicación asociada con Slack.
Cómo establecer permisos
En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral.
Selecciona Aplicaciones y flujos de trabajo en el menú para abrir Slack Marketplace.
Haz clic en Ajustes de administración de aplicaciones.
Haz clic en Editar junto a los permisos que desees administrar.