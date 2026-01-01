Standardmäßig kann jedes Mitglied eine App installieren, um einen Drittanbieterdienst mit dem eigenen Slack-Workspace zu verbinden. Workspace-Inhaber:innen können Berechtigungen festlegen, um die Funktionsweise von Apps in Slack zu verwalten. Diese Berechtigungen können angepasst werden, unabhängig davon, ob die App-Genehmigung für einen Workspace aktiviert ist oder nicht.

Verfügbare Berechtigungen

Nur Apps aus dem Slack Marketplace erlauben

Erlaube Mitgliedern nur, Apps aus dem Slack Marketplace zu installieren. Alle Apps im Slack Marketplace werden von Slack überprüft. Mitglieder können allerdings immer noch interne Apps erstellen und installieren.

Erlaube Mitgliedern nur, Apps aus dem Slack Marketplace zu installieren. Alle Apps im Slack Marketplace werden von Slack überprüft. Mitglieder können allerdings immer noch interne Apps erstellen und installieren. Multi-Channel-Gäste dürfen Aktionen verwenden

Erlaube Multi-Channel-Gästen, verfügbare Aktionen zu verwenden.

Erlaube Multi-Channel-Gästen, verfügbare Aktionen zu verwenden. Nur Link-Vorschauen von installierten Apps erlauben

Rich-Link-Vorschauen werden nur dann angezeigt, wenn die für die Link-Domain registrierte Slack-App in deinem Workspace installiert ist.

Rich-Link-Vorschauen werden nur dann angezeigt, wenn die für die Link-Domain registrierte Slack-App in deinem Workspace installiert ist. „Anmeldung mit Slack“ aktivieren

Erlaube Mitgliedern, sich mit der Option „Anmeldung mit Slack“ bei Websites und Services von Drittanbietern anzumelden, wenn sie eine entsprechende App in Slack installieren.



Berechtigungen festlegen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator. Wähle Apps und Workflows aus dem Menü, um den Slack Marketplace zu öffnen. Klicke auf Einstellungen für das App-Management. Klicke neben den Berechtigungen, die du verwalten möchtest, auf Bearbeiten.