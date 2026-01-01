Gestire le impostazioni e le autorizzazioni delle app
Gestire le impostazioni e le autorizzazioni delle app
Per impostazione predefinita, qualsiasi membro può installare un’app per collegare servizi di terzi alla propria area di lavoro di Slack. Se lo desiderano, i proprietari dell’area di lavoro possono impostare le autorizzazioni per gestire il funzionamento delle app su Slack. Queste autorizzazioni possono essere modificate a prescindere dal fatto che l’approvazione delle app sia abilitata o meno in un’area di lavoro.
Autorizzazioni disponibili
Autorizza installazioni solo da Slack Marketplace Limita i membri a installare le app soltanto da Slack Marketplace. Tutte le app in Slack Marketplace sono controllate da Slack. Ciò non impedirà ai membri di creare e installare app interne.
Gli ospiti multicanale possono usare le azioni rapide Consentire agli ospiti multicanale di usare le azioni rapide disponibili.
Consentire solo le anteprime dei link dalle app installate Le anteprime dettagliate dei link verranno mostrate solo se l’app di Slack registrata al dominio del link è installata nella tua area di lavoro.
Abilitare l’accesso con Slack Consenti ai membri di utilizzare l'opzione Accedi con Slack per accedere a siti Web e servizi di terze parti quando installano un'app associata a Slack.
Impostare le autorizzazioni
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona App e workflow dal menu per aprire Slack Marketplace.
Clicca su Impostazioni di gestione app.
Accanto all’autorizzazione che vuoi modificare, clicca su Modifica.