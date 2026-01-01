Canvas es una herramienta diseñada para facilitar la colaboración para todos. Sigue leyendo para obtener más información sobre la experiencia del usuario para usuarios de tecnología de asistencia y solo teclado.

Consejo: Slack ofrece accesos directos del teclado para muchas acciones habituales que tal vez debas realizar. Para ver todos los accesos directos del teclado, presiona ⌘+/ (Mac) o Ctrl+/ (Windows/Linux).

Navegación del teclado

Como en el resto de Slack, puedes navegar entre secciones al presionar F6, o con Cmd + Ctrl + las teclas de flecha Izquierda / Derecha. Usa estas teclas para mover el foco entre el área del canvas, las barras de herramientas de edición y la barra de herramientas de acciones del canvas.

Las siguientes funciones de navegación del teclado utilizadas en el resto de Slack también son compatibles cuando se trabaja en canvas:

Mac Windows/Linux Atajos del teclado para formato Todas las funciones de navegación del teclado de Slack son compatibles con el canvas. Para obtener una lista completa, consulta los atajos del teclado. Trabajar con enlaces, menciones y archivos adjuntos Mueve el cursor dentro de cualquier enlace, mención o archivo adjunto en un canvas, luego presiona Cmd + Intro Navegar por objetos anclados Mueve el cursor de texto a los objetos anclados, luego presiona Cmd + Intro Usar acciones a nivel de sección Control + M* Dejar un comentario o leer los ya existentes Cmd + Opt + T * El acceso completo al teclado debe estar activado Atajos del teclado para formato Todas las funciones de navegación del teclado de Slack son compatibles con el canvas. Para obtener una lista completa, consulta los atajos del teclado. Trabajar con enlaces, menciones y archivos adjuntos Mueve el cursor dentro de cualquier enlace, mención o archivo adjunto en un canvas, luego presiona Ctrl + Intro Navegar por objetos anclados Mueve el cursor de texto a los objetos anclados, luego presiona Ctrl + Intro Usar acciones a nivel de sección Mayús + F10 Dejar un comentario o leer los ya existentes Ctrl + Alt + T

Compatibilidad con el lector de pantalla

Computadora Dispositivo móvil Los canvas funcionan mejor con VoiceOver en Mac y NVDA en Windows. Para obtener la mejor experiencia, sigue estos consejos: Activar vista de lectura

Usa el atajo del teclado Cmd + Opción + R (Mac), Ctrl + R (solo en Safari) o Ctrl + Alt + R (Windows).

Usa el atajo del teclado + + (Mac), + (solo en Safari) o + + (Windows). Agregar una descripción de imagen

Como en todas las imágenes cargadas en Slack, puedes agregar una descripción de imagen que un lector de pantalla pueda leer.

Como en todas las imágenes cargadas en Slack, puedes agregar una descripción de imagen que un lector de pantalla pueda leer. Buscar y leer comentarios

Ve al menú Más acciones y elige Ver todos los comentarios . Esto te permitirá navegar por todos los comentarios en el canvas usando las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo . Pulsa Tabulador para Abrir en canvas para volver a seleccionar el contenido en el área del canvas.



Mientras navegas por el canvas, se anunciarán las secciones que contienen comentarios. Usa el atajo del teclado Cmd + Opción + T (Mac) o Ctrl + Alt + T (Windows) para abrir el hilo de comentarios.

Ve al menú y elige . Esto te permitirá navegar por todos los comentarios en el canvas usando las teclas de flecha hacia o hacia . Pulsa para para volver a seleccionar el contenido en el área del canvas. Mientras navegas por el canvas, se anunciarán las secciones que contienen comentarios. Usa el atajo del teclado + + (Mac) o + + (Windows) para abrir el hilo de comentarios. Abrir canvas en conversaciones

Todas tus conversaciones en Slack incluyen un canvas integrado. Para encontrar el canvas de un canal o conversación de mensajes directo, navega hasta la barra de herramientas de la vista principal de la conversación y busca el botón Abrir canvas del canal. Puedes leer los canvas de Slack con un lector de pantalla en tu dispositivo móvil, pero puede haber algunas piedras en el camino. Si estás editando un canvas en un dispositivo móvil, te recomendamos encarecidamente que uses un teclado Bluetooth. Estamos trabajando activamente para mejorar esta área.

Nota: Si tienes comentarios sobre la navegación con teclado o la experiencia del lector de pantalla, no dudes en comunicarte con nosotros.