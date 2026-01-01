Cuando crees un flujo de trabajo en Slack, puedes agregar un paso de conector para que el flujo de trabajo pueda realizar acciones en otros servicios (como enviar información a una hoja de cálculo de Google). Si tu espacio de trabajo u organización de Enterprise requiere la aprobación de la aplicación o si los pasos requieren una configuración adicional, deberás enviar una solicitud a tus administradores antes de poder agregar estos pasos a tus flujos de trabajo.

Enviar una solicitud de aprobación

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. En Flujos de trabajo, haz clic en el botón Nuevo en la esquina superior derecha. Para solicitar un paso de conector para un flujo de trabajo existente, haz clic en Administrados por ti y selecciona un flujo de trabajo. Debajo de Pasos, encuentra o busca el nombre del servicio de terceros al que deseas agregar un paso de conector. Haz clic en Solicitar. Recibirás un mensaje de Slack cuando se haya revisado tu solicitud.

Nota: Si no ves la pestaña Agentes y herramientas en la barra lateral, busca

Herramientas. Es posible que debas hacer clic en Más para encontrarla.

Enviar una solicitud de configuración

Si el paso de conector que quieres agregar requiere una configuración adicional, verás una alerta al seleccionar dicho paso.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. En Flujos de trabajo, haz clic en el botón Nuevo en la esquina superior derecha. Para solicitar una configuración para un flujo de trabajo existente, haz clic en Administrados por ti y selecciona un flujo de trabajo. Debajo de Pasos, encuentra o busca el nombre del servicio de terceros al que deseas agregar un paso de conector. Haz clic en Solicitar ayuda a un administrador para pedir ayuda con la configuración.