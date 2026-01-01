Con los conectores (cada uno de los cuales ofrece un conjunto único de pasos), los miembros de tu espacio de trabajo u organización Enterprise pueden integrar servicios de terceros en sus flujos de trabajo. En algunos casos, estos pasos de conector requerirán que apruebes o rechaces su uso, o que configures detalles adicionales para habilitarlos para tus miembros.



Cómo funciona

Si se requiere la aprobación de la aplicación, puedes ocultar los pasos del conector que no hayas aprobado, o permitir que los miembros vean todos los pasos del conector disponibles y soliciten acceso.

Si no se requiere la aprobación de la aplicación, todos los pasos de conector estarán disponibles para que los miembros de tu espacio de trabajo u organización Enterprise los utilicen al crear un flujo de trabajo.

Algunos pasos de conector requieren una configuración adicional antes de poder usarlos en un flujo de trabajo. Puedes configurarlo de antemano, o cuando los miembros soliciten la configuración al Generador de flujos de trabajo.

Establecer la disponibilidad predeterminada para los pasos de conector

Cuando se requiere la aprobación de una aplicación, puedes elegir si los miembros de tu espacio de trabajo u organización pueden ver todos los pasos de conector disponibles o si solo verán aquellos que hayas aprobado. Los miembros podrán solicitar pasos de conector que sean visibles pero que no estén aprobados.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Los propietarios y administradores de los espacios de trabajo pueden establecer una disponibilidad predeterminada para los pasos de conector. En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en la pestaña Permisos. Junto a Valores predeterminados para los pasos del flujo de trabajo y desencadenantes, haz clic en Expandir. Marca o desmarca la casilla junto a Mostrar solo los conectores aprobados. Haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Ajustes y selecciona Ajustes de la organización. Junto a Valores predeterminados para los pasos del flujo de trabajo, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Mostrar solo los pasos de conector aprobados en el Generador de flujos de trabajo. Haz clic en Guardar.

Establecer la disponibilidad predeterminada para los nuevos pasos de conector

Periódicamente, a un conector que ya hayas aprobado se le agregarán nuevos pasos que pueden realizar acciones adicionales en el servicio de terceros. Puedes establecer un permiso para toda la organización o el espacio de trabajo para decidir si los pasos recién agregados deben estar disponibles automáticamente para su uso.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Los propietarios y administradores de los espacios de trabajo pueden establecer una disponibilidad predeterminada para los nuevos pasos de conector. En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en la pestaña Permisos. Junto a Valores predeterminados para los pasos del flujo de trabajo y desencadenantes, haz clic en Expandir. Marca o desmarca la casilla junto a Mostrar solo los pasos de conectores y personalizados aprobados anteriormente. Haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Ajustes y selecciona Ajustes de la organización. Junto a Valores predeterminados para los pasos del flujo de trabajo, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Mostrar solo los pasos aprobados anteriormente. Haz clic en Guardar.



Administrar pasos de conector

Aprobar o denegar un paso de conector

Puedes aprobar o rechazar pasos de conector con antelación para que tus miembros no tengan que enviar una solicitud o cambiar un paso a Se requiere aprobación para que los miembros tengan que enviar una solicitud cuando quieran agregarlos a un flujo de trabajo.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y flujos de trabajo en el menú para abrir Slack Marketplace. Haz clic en Pasos, desencadenantes e integraciones de flujos de trabajo. Junto a los servicios de terceros, haz clic en el ícono de tres puntos. Selecciona Aprobar, Denegar o Cambiar a se requiere aprobación para permitir a los miembros solicitar un conector cuando lo necesiten. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes, y haz clic en Administrar flujos de trabajo. Desde la barra lateral izquierda, haz clic en Pasos, desencadenantes e integraciones de flujos de trabajo. Junto a los servicios de terceros, haz clic en el ícono de tres puntos. Selecciona Aprobar, Denegar o Cambiar a se requiere aprobación para permitir a los miembros solicitar un conector cuando lo necesiten.



Revisar solicitudes de aprobación

Cuando un miembro solicite la aprobación de un paso de conector, recibirás una notificación de Slack con el nombre del servicio de terceros, la persona que lo solicitó, una lista de pasos y las acciones que realizan, y comentarios adicionales si están disponibles. Aquí se detalla cómo se revisan las solicitudes:

Cuando recibas una solicitud, abre la notificación. Haz clic en Aprobar o Rechazar. Al rechazar una solicitud, se eliminará el acceso a los pasos de conector en el Generador de flujos de trabajo.

Cuando se apruebe o rechace una solicitud, Slack actualizará el mensaje de solicitud para reflejar el estado y se notificará a la persona que hizo la solicitud.

Configurar pasos de conector

Algunos conectores requieren una configuración adicional antes de que se puedan utilizar en un flujo de trabajo para que sus miembros puedan conectarse a su instancia del servicio de terceros. La configuración generalmente incluye añadir subdominios u otros detalles de configuración del servicio de terceros a Slack. Si un miembro envía una solicitud para utilizar un paso de conector, puedes configurar el conector mientras lo apruebas. Si no se requiere la aprobación de la aplicación o si un paso de conector está aprobado, pero no se ha configurado, sus miembros verán un aviso en el Generador de flujos de trabajo para solicitar la configuración al añadir un paso a su flujo de trabajo.



Agregar una configuración

Si quieres configurar un conector antes de que tus miembros lo soliciten, puedes hacerlo en el Generador de flujos de trabajo.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Administrar flujos de trabajo para abrir Slack Marketplace. Haz clic en Pasos, desencadenantes e integraciones de flujos de trabajo en la barra lateral. Haz clic en Integraciones y selecciona Agregar integración. Selecciona un conector en el menú desplegable y luego haz clic en Siguiente. Introduce los detalles de configuración solicitados y haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes, y haz clic en Administrar flujos de trabajo. Desde la barra lateral izquierda, haz clic en Pasos, desencadenantes e integraciones de flujos de trabajo. Haz clic en Integraciones y selecciona Agregar integración. Selecciona un conector en el menú desplegable y luego haz clic en Siguiente. Introduce los detalles de configuración solicitados y haz clic en Guardar.

Revisar las solicitudes de configuración

Cuando un miembro solicite la configuración de un conector, recibirás solicitudes a través de notificaciones de Slack. Las solicitudes incluirán el nombre del servicio de terceros, la persona que lo solicitó, además de comentarios adicionales si están disponibles. Aquí se detalla cómo se revisa:

Cuando recibas una solicitud, abre la notificación. Haz clic en Configurar integración y, a continuación, en Añadir integración. Selecciona el conector en el menú desplegable y luego haz clic en Siguiente. Introduce los detalles de configuración y haz clic en Guardar. Si se requiere la aprobación de aplicaciones, vuelve a la notificación y haz clic en Aprobar.

Cuando hayas completado la configuración de la solicitud (y aprobado los pasos, cuando sea necesario), Slack actualizará el mensaje de solicitud para reflejar el estado y se notificará a la persona que hizo la solicitud.



Revisar solicitudes pendientes

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Cuando se requiere la aprobación de una aplicación, también puedes administrar el paso de conector y las solicitudes de configuración desde la sección Solicitudes de la página Administrar aplicaciones en Slack Marketplace. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.

Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Administrar flujos de trabajo para abrir Slack Marketplace. Desde la barra lateral izquierda, haz clic en Solicitudes. Haz clic en el ícono de tres puntos junto al conector. Selecciona Aprobar, Rechazar o Configurar y aprobar. También puedes gestionar los pasos de conector y las configuraciones desde la sección Solicitudes del panel de administración. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Administrar flujos de trabajo. Desde la barra lateral izquierda, haz clic en Solicitudes. Haz clic en el ícono de tres puntos junto al conector. Selecciona Aprobar, Rechazar o Configurar y aprobar.

Consejo: Puedes ver todos los conectores aprobados en la sección Pasos y desencadenantes del flujo de trabajo de la página Administrar aplicaciones de Slack Marketplace (planes Pro y Business+) o al seleccionar Pasos y desencadenantes del flujo de trabajo en la sección Integraciones del panel de administración (planes Enterprise).

Establecer permisos para acceso específico

Si quieres aprobar un paso de conector solo para ciertos miembros de tu espacio de trabajo, puedes establecer permisos de acceso específicos para pasos de conector individuales.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.

Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Administrar flujos de trabajo para abrir Slack Marketplace. Haz clic en Pasos y desencadenantes del flujo de trabajo que está en la barra lateral izquierda, y selecciona un conector de la lista. Junto al paso que quieras administrar, haz clic en el ícono de tres puntos. Selecciona Editar quién puede usar este paso. Elige una opción del menú desplegable y haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Administrar flujos de trabajo. Desde la barra lateral izquierda, haz clic en Pasos, desencadenantes e integraciones de flujos de trabajo. Selecciona un conector de la lista y haz clic en la pestaña Pasos. Junto al paso que quieras administrar, haz clic en el ícono de tres puntos. Selecciona Editar quién puede usar este paso. Elige una opción del menú desplegable y haz clic en Guardar.

Administrar los dominios permitidos

Al agregar pasos de conector a un flujo de trabajo, la persona que genera el flujo de trabajo tendrá que conectar su cuenta de ese servicio para autorizar el acceso. De manera predeterminada, las personas podrán usar una cuenta en cualquier dominio, pero puedes crear una lista de permitidos para especificar qué dominios pueden usar los miembros de tu espacio de trabajo u organización.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.

Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Administrar flujos de trabajo para abrir Slack Marketplace. Desde la barra lateral izquierda, haz clic en Pasos y desencadenantes del flujo de trabajo. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a un conector y selecciona Administrar los dominios y la autenticación. Agrega tus dominios y haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Administrar flujos de trabajo. Desde la barra lateral izquierda, haz clic en Pasos, desencadenantes e integraciones de flujos de trabajo. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a un conector y selecciona Administrar los dominios y la autenticación. Agrega tus dominios y haz clic en Guardar.

Administrar los permisos de autenticación

Cuando alguien agrega un paso de conector a su flujo de trabajo, puede elegir la forma en que las personas se autentican en el servicio de terceros, ya sea compartiendo las credenciales del creador del flujo de trabajo o autenticándose con las propias. Si quieres solicitar que todo el mundo se autentique con sus credenciales, sigue los pasos que se indican a continuación:

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.

Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y, a continuación, haz clic en Administrar flujos de trabajo para abrir Slack Marketplace. Desde la barra lateral izquierda, haz clic en Pasos y desencadenantes del flujo de trabajo. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a un conector y selecciona Administrar los dominios y la autenticación. Debajo de Cómo se autentican los usuarios del flujo de trabajo, selecciona Requerir la cuenta del usuario. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes, y haz clic en Administrar flujos de trabajo. Desde la barra lateral izquierda, haz clic en Pasos, desencadenantes e integraciones de flujos de trabajo. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a un conector y selecciona Administrar los dominios y la autenticación. Debajo de Cómo se autentican los usuarios del flujo de trabajo, selecciona Requerir la cuenta del usuario.