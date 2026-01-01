El Inicio de ventas en Slack es un espacio en el que los miembros con el conjunto de permisos de Usuario de inicio de ventas de Slack pueden actualizar objetos de Salesforce, establecer y recibir notificaciones de negociaciones importantes y más. Una vez que hayas establecido la conexión de Salesforce, puedes administrar los ajustes del inicio de ventas para tu espacio de trabajo u organización empresarial.

Nota: Los propietarios principales del espacio de trabajo (Business+) y los miembros que tengan el rol del sistema de Administrador de roles (planes Enterprise) pueden asignar el rol del sistema de Administrador de ventas a los miembros.



Agregar organizaciones de Salesforce

Una vez que hayas conectado Salesforce y Slack, puedes agregar organizaciones al inicio de Ventas:



En la computadora, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves la opción

Ventas, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en el ícono de la rueda dentada. Haz clic en el menú desplegable de la organización de Salesforce y selecciona Agregar organización de Salesforce. Selecciona Agregar una nueva organización de Salesforce y haz clic en Conectar. Slack se conectará automáticamente a Salesforce y empezará a sincronizar tus datos. Este proceso suele tardar unos minutos, pero puede tardar más cuando se trata de organizaciones con más datos.

Nota: Los administradores de Salesforce pueden administrar el acceso de los miembros al Inicio de ventas al asignar el conjunto de permisos de usuario de Inicio de ventas de Slack.

Establecer listas de objetos de Salesforce

Los equipos de ventas pueden usar las listas de Salesforce para actualizar fácilmente los objetos de Salesforce en Slack. Los usuarios pueden ver vistas de lista para cualquier objeto al que tengan acceso en Salesforce. Además, puedes sugerir un máximo de 25 listas por objeto para que se muestren listas específicas a los miembros de tu equipo cuando actualicen objetos de Salesforce en Slack.

En la computadora, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves la opción

Ventas, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en el ícono de la rueda dentada. Haz clic en Listas de Salesforce. Haz clic en Agregar objeto. Selecciona un objeto de Salesforce. Si lo deseas, puedes sugerir listas que aparecerán de forma predeterminada para el objeto. Haz clic en Guardar.

Nota: Para quitar un objeto de Salesforce, haz clic en el ícono de tres puntos que aparece junto a él y en Quitar objeto.



Crear y administrar notificaciones del inicio de Ventas

Crear notificaciones personalizadas

Los administradores de Ventas pueden crear notificaciones en el inicio de Ventas para ayudar a sus equipos a mantenerse informados acerca de nuevas oportunidades, negociaciones importantes y mucho más.

En la computadora, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves la opción

Ventas, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en el ícono de la rueda dentada. Selecciona Notificaciones. Junto a Notificaciones creadas por el administrador, haz clic en Administrar. Haz clic en Crear una notificación. Elige una plantilla, luego selecciona entre las opciones para personalizarla. Haz clic en Guardar notificación.



Administrar notificaciones personalizadas

Los administradores de Ventas pueden editar o eliminar notificaciones creadas por ellos.



En la computadora, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves la opción

Ventas, haz clic en el ícono Más para encontrarla. Haz clic en el ícono de la rueda dentada. Selecciona Notificaciones. Junto a Notificaciones creadas por el administrador, haz clic en Administrar. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a una notificación. Selecciona Editar o Eliminar, luego haz clic en Guardar notificación o Eliminar notificación para confirmar.

Consejo: Puedes ver más detalles acerca de las notificaciones creadas por tu organización en la sección Notificaciones del panel Ajustes de Ventas.



Configurar ajustes de notificaciones

Para controlar a dónde se envían las notificaciones del inicio de Ventas, puedes restringirlas a tipos específicos de canales o espacios de trabajo (dentro de una organización Enterprise).

Ajustes de canales Ajustes del espacio de trabajo En la computadora, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves la opción

Ventas, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en el ícono de la rueda dentada. Selecciona Notificaciones. Junto a Restricciones de canales, haz clic en Editar. Selecciona un tipo de canal. Marca o desmarca la casilla que verás al lado de Incluir canales externos de Slack Connect. Haz clic en Guardar. En la computadora, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves la opción

Ventas, elige el ícono Más para encontrarla. Haz clic en el ícono de la rueda dentada. Selecciona Notificaciones. Junto a Restricciones de espacios de trabajo, haz clic en Editar. Selecciona los espacios de trabajo para los que quieras activar las notificaciones. Haz clic en Guardar.

Nota: Configura un diseño de registro de Slack en Salesforce para personalizar los campos y las notificaciones que los miembros pueden editar en Slack.



Administrar celebraciones de negociaciones

Las celebraciones de negociaciones en los perfiles de los miembros ayudan a reconocer los logros personales y fomentan el entusiasmo del equipo. Los banners de celebración de negociaciones aparecerán en los perfiles de los miembros durante tres días después de cerrar una negociación y se podrán compartir en cualquier conversación en Slack para difundir la información.

En la computadora, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves la opción

Ventas, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en el ícono de la rueda dentada. Selecciona Celebraciones. Haz clic en la opción que aparece junto a Mostrar celebración por negociación cerrada. Personaliza lo que se mostrará en la celebración y haz clic en Guardar.

Consejo: Si usas campos de etapas personalizadas, puedes elegir una etapa personalizada para «cierre».