Gestire Home Vendite in Slack
Home Vendite in Slack è una superficie dove i membri con il set di autorizzazioni Utente Home Vendite di Slack possono aggiornare gli oggetti Salesforce, configurare e ricevere notifiche per trattative importanti e altro ancora. Una volta configurata la connessione Salesforce, puoi gestire le impostazioni di Home Vendite per l’area di lavoro o organizzazione Enterprise.
Nota: i proprietari principali dell’area di lavoro (Business+) e i membri che hanno il ruolo di sistema di amministratore ruoli (piani Enterprise) possono assegnare il ruolo di sistema di amministratore vendite ai membri.
Aggiungere organizzazioni Salesforce
Una volta connessi Salesforce e Slack, puoi aggiungere organizzazioni alla Home Vendite:
- Dal desktop, fai clic su Vendite nella barra laterale. Se non vedi
Vendite, fai clic su Altro per trovarlo.
- Fai clic sull’ icona ingranaggio.
- Clicca sul menu a tendina Organizzazione Salesforce e seleziona Aggiungi organizzazione Salesforce.
- Seleziona Aggiungi una nuova organizzazione Salesforce, quindi clicca su Connetti.
Slack si connetterà automaticamente a Salesforce e inizierà a sincronizzare i dati. Questa operazione normalmente richiede pochi minuti, ma può richiedere più tempo per le organizzazioni con maggiori quantità di dati.
Nota: gli amministratori in Salesforce possono gestire l’accesso dei membri a Home Vendite assegnando il set di autorizzazioni Utente Home Vendite di Slack.
Impostare elenchi di oggetti Salesforce
I team di vendita possono usare gli elenchi di Salesforce per aggiornare facilmente gli oggetti Salesforce in Slack. Gli utenti possono vedere le visualizzazioni elenco per qualsiasi oggetto a cui hanno accesso in Salesforce. Puoi anche suggerire fino a 25 elenchi predefiniti per oggetto per proporre elenchi specifici ai membri del tuo team quando aggiornano gli oggetti Salesforce in Slack.
- Dal desktop, fai clic su Vendite nella barra laterale. Se non vedi
Vendite, fai clic su Altro per trovarlo.
- Fai clic sull’ icona ingranaggio.
- Fai clic su Elenchi di Salesforce.
- Fai clic su Aggiungi oggetto.
- Seleziona un oggetto Salesforce. Se lo desideri, suggerisci elenchi predefiniti per l’oggetto.
- Clicca su Salva.
Nota: Per rimuovere un oggetto Salesforce, fai clic sull’ icona dei tre puntini accanto all’oggetto, quindi fai clic su Rimuovi oggetto.
Creare e gestire le notifiche di Home Vendite
Crea notifiche personalizzate
Gli amministratori vendite possono creare notifiche in Home Vendite per aiutare i team a restare informati in merito a nuove opportunità, trattative importanti e altro ancora.
- Dal desktop, fai clic su Vendite nella barra laterale. Se non vedi
Vendite, fai clic su Altro per trovarlo.
- Fai clic sull’ icona ingranaggio.
- Seleziona Notifiche.
- Accanto a Notifiche create dall’amministratore, clicca su Gestisci.
- Clicca su Crea notifica.
- Scegli un modello, poi seleziona le opzioni per personalizzarlo.
- Clicca su Salva notifica.
Gestire le notifiche personalizzate
Gli amministratori vendite possono modificare o eliminare qualsiasi notifica creata da amministratori.
- Dal desktop, fai clic su Vendite nella barra laterale. Se non vedi
Vendite, fai clic sull’ icona Altro per trovarlo.
- Fai clic sull’ icona ingranaggio.
- Seleziona Notifiche.
- Accanto a Notifiche create dall’amministratore, clicca su Gestisci.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini accanto alla notifica.
- Seleziona Modifica o Elimina, poi clicca su Salva notifica o Elimina notifica per confermare.
Suggerimento: Puoi visualizzare altri dettagli relativi alle notifiche create dall’organizzazione nella sezione Notifiche della dashboard Impostazioni vendite.
Configurare le impostazioni di notifica
Puoi controllare dove vengono inviate le notifiche di Home Vendite limitandole a specifici tipi di canali o aree di lavoro (in un'organizzazione Enterprise).
Impostazioni del canale
Impostazioni dell’area di lavoro
- Dal desktop, fai clic su Vendite nella barra laterale. Se non vedi
Vendite, fai clic su Altro per trovarlo.
- Fai clic sull’ icona ingranaggio.
- Seleziona Notifiche.
- Vicino a Limitazioni canale, clicca su Modifica.
- Seleziona un tipo di canale.
- Seleziona o deseleziona la casella vicino a Includi i canali esterni di Slack Connect.
- Fai clic su Save (Salva).
- Dal desktop, fai clic su Vendite nella barra laterale. Se non vedi
Vendite, scegli l’ icona Altro per trovarlo.
- Fai clic sull’ icona ingranaggio.
- Seleziona Notifiche.
- Vicino a Limitazioni area di lavoro, clicca su Modifica.
- Seleziona le aree di lavoro per cui vuoi abilitare le notifiche.
- Fai clic su Save (Salva).
Nota: configura un layout di record Slack in Salesforce per personalizzare i campi e le notifiche che i membri possono modificare in Slack.
Gestire i festeggiamenti per le trattative
I festeggiamenti per le trattative sui profili dei membri aiutano a riconoscere i risultati personali e a infondere entusiasmo nel team. I banner dei festeggiamenti per le trattative appariranno sui profili dei membri per tre giorni dopo aver concluso una trattativa e potranno essere condivisi in qualsiasi conversazione in Slack per diffondere la notizia.
- Dal desktop, fai clic su Vendite nella barra laterale. Se non vedi
Vendite, fai clic su Altro per trovarlo.
- Fai clic sull’ icona ingranaggio.
- Seleziona Festeggiamenti.
- Clicca sull’interruttore accanto a Mostra festeggiamenti per le trattative concluse.
- Personalizza il contenuto che viene visualizzato per il festeggiamento, quindi clicca su Salva.
Suggerimento: se utilizzi i campi per le fasi personalizzate, puoi scegliere una fase personalizzata per “successo”.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Amministratori di vendite
- Disponibile con la nuova versione dei piani Business+ ed Enterprise+
- Disponibile per i piani Business+ ed Enterprise Grid con il componente aggiuntivo legacy Slack Sales Elevate