Sales Home in Slack ist eine Oberfläche, auf der Mitglieder mit der Berechtigung „Slack Sales Home-Benutzer:in“ Salesforce-Objekte aktualisieren, Benachrichtigungen für wichtige Geschäfte einrichten und erhalten können und vieles mehr. Sobald du deine Salesforce-Verbindung eingerichtet hast, kannst du die Sales Home-Einstellungen für deinen Workspace oder deine Enterprise-Organisation verwalten.

Hinweis: Primäre Workspace-Inhaber:innen (Business+) und Mitglieder mit der Systemrolle „Rollen-Admin“ (Enterprise-Pläne) können Mitgliedern die Systemrolle „Vertriebs-Admin“ zuweisen.



Salesforce-Organisationen hinzufügen

Sobald du Salesforce und Slack miteinander verknüpft hast, kannst du Organisationen zu Sales Home hinzufügen:



Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf die Option Sales. Wenn dir

Sales nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um die Option zu suchen. Klicke auf das Zahnradsymbol. Klicke auf das Dropdown-Menü „Salesforce-Org.“ und wähle Salesforce-Org. hinzufügen aus. Wähle Neue Salesforce-Organisation hinzufügen aus und klicke dann auf Verbinden. Slack stellt automatisch eine Verbindung mit Salesforce her und beginnt mit der Synchronisierung deiner Daten. Der Vorgang ist in der Regel innerhalb weniger Minuten abgeschlossen, in Organisationen mit vielen Daten kann er aber auch länger dauern.

Hinweis: Admins in Salesforce können den Zugriff von Mitgliedern auf Sales Home verwalten, indem sie den Berechtigungssatz Slack Sales Home-Benutzer:innen zuweisen.

Salesforce-Objektlisten einrichten

Mit Salesforce-Listen können Vertriebsteams ganz einfach Salesforce-Objekte in Slack aktualisieren. Benutzer:innen können Listenansichten für jedes Objekt sehen, auf das sie in Salesforce Zugriff haben. Außerdem kannst du bis zu 25 Standardlisten pro Objekt vorschlagen, um deinem Team bestimmte Listen anzuzeigen, wenn es Salesforce-Objekte in Slack aktualisiert.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf die Option Sales. Wenn dir

Sales nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um die Option zu suchen. Klicke auf das Zahnradsymbol. Klicke auf Salesforce-Listen. Klicke auf Objekt hinzufügen. Wähle ein Salesforce-Objekt aus. Du kannst Standardlisten für das Objekt vorschlagen. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Wenn du ein Salesforce-Objekt entfernen möchtest, klicke daneben auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Objekt entfernen aus.



Sales Home-Benachrichtigungen erstellen und verwalten

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen erstellen

Vertriebs-Admins können in Sales Home Benachrichtigungen erstellen, damit ihr Teams über neue Opportunitys, wichtige Geschäfte und vieles mehr informiert bleiben.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf die Option Sales. Wenn dir

Sales nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um die Option zu suchen. Klicke auf das Zahnradsymbol. Wähle dann die Option Benachrichtigungen aus. Klicke neben Vom Admin erstellte Benachrichtigungen auf die Option Verwalten. Klicke auf Benachrichtigung erstellen. Wähle eine Vorlage und dann die gewünschten Optionen aus, um diese anzupassen. Klicke auf Benachrichtigung speichern.



Benutzerdefinierte Benachrichtigungen verwalten

Sales-Admins können jegliche von Admins erstellte Benachrichtigungen löschen.



Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf die Option Sales. Wenn dir

Sales nicht angezeigt wird, klicke auf das Symbol Mehr, um die Option zu suchen. Klicke auf das Zahnradsymbol. Wähle dann die Option Benachrichtigungen aus. Klicke neben Vom Admin erstellte Benachrichtigungen auf die Option Verwalten. Klicke neben einer Benachrichtigung auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Bearbeiten oder Löschen und klicke dann zum Bestätigen auf Benachrichtigung speichern oder Benachrichtigung löschen.

Tipp: Weitere Details zu den von deiner Organisation erstellten Benachrichtigungen findest du im Abschnitt Benachrichtigungen des Dashboards Vertriebseinstellungen.



Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren

Du kannst steuern, wohin Sales Home-Benachrichtigungen gesendet werden, indem du sie auf bestimmte Channel-Typen oder Workspaces beschränkst (in einer Enterprise-Organisation).

Channel-Einstellungen Workspace-Einstellungen Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf die Option Sales. Wenn dir

Sales nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um die Option zu suchen. Klicke auf das Zahnradsymbol. Wähle dann die Option Benachrichtigungen aus. Klicke neben Channel-Einschränkungen auf Bearbeiten. Wähle einen Channel-Typ aus. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Externe Channels von Slack Connect berücksichtigen. Klicken Sie auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf die Option Sales. Wenn dir

Sales nicht angezeigt wird, wähle das Symbol Mehr aus, um die Option zu suchen. Klicke auf das Zahnradsymbol. Wähle dann die Option Benachrichtigungen aus. Klicke neben Workspace-Einschränkungen auf Bearbeiten. Wähle den bzw. die Workspace(s) aus, für den bzw. die du Benachrichtigungen aktivieren möchtest. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Konfiguriere ein Slack-Datensatz-Layout in Salesforce, um die Felder und Benachrichtigungen anzupassen, die Mitglieder in Slack bearbeiten können.



Glückwünsche zu Geschäftsabschlüssen verwalten

Glückwünsche zu Geschäftsabschlüssen in den Mitgliederprofilen würdigen persönliche Leistungen und fördern die Begeisterung im Team. Banner zur Feier eines Geschäftsabschlusses werden nach dem erfolgreichen Abschluss für drei Tage in Mitgliederprofilen angezeigt und können in jeder Unterhaltung in Slack geteilt werden, um die Nachricht zu verbreiten.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf die Option Sales. Wenn dir

Sales nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um die Option zu suchen. Klicke auf das Zahnradsymbol. Wähle Feierlichkeiten aus. Klicke auf den Umschalter neben Feier zu abgeschlossenem Geschäft anzeigen. Lege fest, was auf der Feierlichkeit angezeigt werden soll, und klicke dann auf Speichern

Tipp: Wenn du benutzerdefinierte Felder für Phasen verwendest, kannst du eine benutzerdefinierte Phase für „Gewinn“ auswählen.