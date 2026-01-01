Inicio de ventas en Slack es un espacio donde los miembros con el conjunto de permisos Usuario de Inicio de ventas de Slack pueden actualizar objetos de Salesforce, configurar y recibir notificaciones sobre negociaciones importantes y mucho más. Una vez que hayas configurado tu conexión de Salesforce, podrás gestionar los ajustes de Inicio de ventas para tu espacio de trabajo u organización Enterprise.

Nota: Los propietarios principales del espacio de trabajo (Business+) y los miembros con el rol del sistema Administrador de roles (planes Enterprise) pueden asignar el rol del sistema Administrador de ventas a los miembros.



Añadir organizaciones de Salesforce

Una vez que hayas conectado Salesforce y Slack, podrás añadir organizaciones a Inicio de ventas:



Desde el ordenador, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves

Ventas, haz clic en Más para encontrarlo. Haz clic en el icono de la rueda dentada. Haz clic en el menú desplegable de la organización de Salesforce y selecciona Añadir organización de Salesforce. Selecciona Añadir una nueva organización de Salesforce y, después, haz clic en Conectar. Slack se conectará automáticamente a Salesforce y empezará a sincronizar tus datos. Normalmente tarda unos minutos, pero puede tardar más si la organización tiene más datos.

Nota: Los administradores de Salesforce pueden gestionar el acceso de los miembros a Inicio de ventas mediante la asignación del conjunto de permisos Usuario de Inicio de ventas de Slack.

Configurar listas de objetos de Salesforce

Los equipos de ventas pueden usar listas de Salesforce para actualizar objetos de Salesforce fácilmente en Slack. Los usuarios pueden ver las vistas de lista de cualquier objeto al que tengan acceso en Salesforce. También puedes sugerir hasta 25 listas predeterminadas por objeto para que destaquen listas concretas a tu equipo cuando actualicen objetos de Salesforce en Slack.

Desde el ordenador, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves

Ventas, haz clic en Más para encontrarlo. Haz clic en el icono de la rueda dentada. Haz clic en Listas de Salesforce. Haz clic en Añadir objeto. Selecciona un objeto de Salesforce. Si quieres, sugiere listas predeterminadas para el objeto. Haz clic en Guardar.

Nota: Para eliminar un objeto de Salesforce, haz clic en el icono de tres puntos junto a él y, después, haz clic en Eliminar objeto.



Crear y gestionar notificaciones de Inicio de ventas

Crear notificaciones personalizadas

Los administradores de ventas pueden crear notificaciones en Inicio de ventas para mantener a su equipo al tanto de las nuevas oportunidades, negociaciones importantes y mucho más.

Desde el ordenador, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves

Ventas, haz clic en Más para encontrarlo. Haz clic en el icono de la rueda dentada. Selecciona Notificaciones. Junto a Notificaciones creadas por los administradores, haz clic en Gestionar. Después, selecciona Crear una notificación. Elija una plantilla y, después, seleccione entre las opciones disponibles para personalizarla. Haz clic en Guardar notificación.



Gestionar notificaciones personalizadas

Los administradores de ventas pueden editar o eliminar las notificaciones que hayan creado.



Desde el ordenador, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves

Ventas, haz clic en el icono de Más para encontrarlo. Haz clic en el icono de la rueda dentada. Selecciona Notificaciones. Junto a Notificaciones creadas por los administradores, haz clic en Gestionar. Haz clic en el icono con tres puntos situado junto a una notificación. Selecciona Editar o Eliminar. Después, haz clic en Guardar notificación o Eliminar notificación para confirmar.

Consejo: Puedes ver más detalles sobre las notificaciones creadas por tu organización en la sección Notificaciones del panel Configuración de ventas.



Configurar los ajustes de las notificaciones

Puedes controlar dónde se envían las notificaciones de Inicio de ventas restringiéndolas a tipos de canales o espacios de trabajo específicos (en una organización Enterprise).

Ajustes del canal Ajustes del espacio de trabajo Desde el ordenador, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves

Ventas, haz clic en Más para encontrarlo. Haz clic en el icono de la rueda dentada. Selecciona Notificaciones. Junto a Restricciones de canal, haz clic en Editar. Selecciona un tipo de canal. Marca o desmarca la casilla situada junto a Incluir los canales externos de Slack Connect. Haga clic en Save (Guardar). Desde el ordenador, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves

Ventas, haz clic en el icono Más para encontrarlo. Haz clic en el icono de la rueda dentada. Selecciona Notificaciones. Junto a Restricciones de espacio de trabajo, haz clic en Editar. Selecciona los espacios de trabajo en los que quiere activar las notificaciones. Haga clic en Save (Guardar).

Nota: Configura un Diseño de registro de Slack en Salesforce para personalizar los campos y notificaciones que puedan editar los miembros en Slack.



Gestionar las celebraciones de los acuerdos

Las celebraciones de acuerdos en los perfiles de los miembros representan los logros personales de los mismos y fomentan el buen ánimo del equipo. Los titulares de celebración de acuerdos aparecerán en los perfiles de los miembros durante tres días si cierran un acuerdo y podrán compartirse en las conversaciones de Slack para que todo el mundo lo sepa.

Desde el ordenador, haz clic en Ventas en la barra lateral. Si no ves

Ventas, haz clic en Más para encontrarlo. Haz clic en el icono de la rueda dentada. Selecciona Celebraciones. Haz clic en el botón de activación al lado de Mostrar celebración de acuerdo ganado. Personaliza lo que quieres que aparezca durante la celebración y pulsa Guardar.

Consejo: Si usas campos de fases personalizados, puedes elegir una fase personalizada para “ganar”.