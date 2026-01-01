Usar Slack
Desde los canales hasta la búsqueda, aprende a usar Slack, de la A a la Z.
Descubre formas de usar canvas
Planifica lo que tienes que hacer y prioriza las tareas importantes en tu propio canvas privado.
Organiza las prioridades y colabora en elementos de acción en el canvas de una conversación de mensaje directo.
Agrega recursos a los que se hace referencia habitualmente al canvas de un canal, de modo que el resto del equipo no tenga que buscar o navegar por la conversación.
Crea hasta tres columnas para texto, listas e imágenes y, luego, arrastra fácilmente las columnas para organizarlas a tu gusto.
Integra flujos de trabajo en un canvas para que compañeros/as puedan encontrarlos fácilmente y utilizarlos para enviar información, crear solicitudes y mucho más.
Crea una lista de miembros del equipo fácil de explorar, de modo que otras personas sepan quién participa en un proyecto o reunión.
¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
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