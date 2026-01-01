Si se desactiva al propietario de un canvas o una lista de tu espacio de trabajo u organización Enterprise, un propietario o administrador puede transferir la propiedad de los canvas y las listas de esa persona a otro miembro.
Qué esperar
El propietario del canvas o la lista ya deben estar desactivados.
Los canvas y las listas de esa persona deben haberse compartido con al menos un miembro.
Todos los canvas y las listas que reúnan los requisitos se transferirán al nuevo propietario. No se pueden seleccionar canvas o listas específicos para transferir.
Los canvas y las listas creados por personas o invitados externos no se pueden transferir.
Reasignar la propiedad de canvas y listas
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden seguir estos pasos para reasignar los canvas y las listas de un miembro desactivado:
Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.
Pasa el mouse por encima de Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Administrar miembros.
Haz clic en el ícono con tres puntos junto al nombre del miembro desactivado.
Selecciona Transferir propiedad de los canvas o Transferir propiedad de las listas, y elige un propietario nuevo del menú desplegable.
Haz clic en Transferir propiedad y luego en Confirmar.
Los propietarios y administradores de la organización pueden seguir estos pasos para reasignar el propietario del canvas:
Haz clic en el nombre de tu organización dentro de la barra lateral.
Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
Haz clic en Personas, en la barra lateral izquierda y, después, selecciona Miembros.
Selecciona Ver miembros desactivados en la esquina superior derecha.
Haz clic en el ícono con tres puntos junto al nombre del miembro desactivado.
Selecciona Transferir propiedad de los canvas o Transferir propiedad de las listas y elige un propietario nuevo del menú desplegable.
Haz clic en Transferir propiedad y luego en Confirmar.
¿Quién puede usar esta función?
Los propietarios o administradores del espacio de trabajo (planes Pro y Business+) y los propietarios o administradores de la organización (planes Enterprise)