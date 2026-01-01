En Slack, cada persona tiene un rol, y cada uno viene con su propio nivel de permisos y acceso. Usa las tablas que encontrarás a continuación para explorar los permisos específicos para cada tipo de rol.



Uso de Slack

Desglose de permisos por tipo de rol para funciones clave del uso de Slack.



✓ Disponible de forma predeterminada.

✷ Disponible solo para los propietarios de los espacios de trabajo

✦ Disponible solo si el propietario del espacio de trabajo cambia el ajuste predeterminado

* Los propietarios de los espacios de trabajo pueden restringir los permisos para crear canales.

** Los administradores de canales también pueden ajustar los canales que se les asignan.

*** Los miembros de primera línea solo pueden mencionar los grupos de usuarios a los que pertenecen.

**** Los miembros de primera línea solo se pueden agregar a grupos de usuarios de los que formen parte otros miembros de primera línea.

† Solo planes de pago



Administración

Los ajustes administrativos de algunas funciones están limitados por tipo de rol.



✓ Disponible de forma predeterminada

✷ Disponible solo para los propietarios de los espacios de trabajo

✦ Disponible solo si el propietario del espacio de trabajo cambia el ajuste predeterminado

*** Solo puede realizar cambios una persona que ascendió de plan el espacio de trabajo.

† Solo planes de pago



Administración adicional en los planes Enterprise

En la siguiente tabla se desglosan los permisos para los ajustes administrativos a nivel de organización.



✓ Disponible de forma predeterminada

✷ Solo disponible si un administrador o propietario de la organización lo permite

✦ Solo si un administrador o propietario de la organización también es miembro del espacio de trabajo

Políticas de la organización



Administrativo

†† Los propietarios de los espacios de trabajo solo pueden aprobar o restringir aplicaciones para su espacio de trabajo que no hayan sido aprobadas o restringidas a nivel de organización.

§ Los administradores de la organización pueden usar herramientas de administración de canales si también son miembros del espacio de trabajo.



Roles del sistema en los planes Enterprise

Los roles del sistema brindan a las organizaciones más flexibilidad en cuanto a los permisos que se pueden otorgar a los miembros. Los administradores pueden dar a los usuarios uno o muchos roles del sistema para ayudarlos a administrar una organización.

* También disponible en el plan Business+.