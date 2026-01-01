Permisos por rol en Slack
En Slack, cada persona tiene un rol, y cada uno viene con su propio nivel de permisos y acceso. Usa las tablas que encontrarás a continuación para explorar los permisos específicos para cada tipo de rol.
Uso de Slack
Desglose de permisos por tipo de rol para funciones clave del uso de Slack.
✓ Disponible de forma predeterminada.
✷ Disponible solo para los propietarios de los espacios de trabajo
✦ Disponible solo si el propietario del espacio de trabajo cambia el ajuste predeterminado
* Los propietarios de los espacios de trabajo pueden restringir los permisos para crear canales.
** Los administradores de canales también pueden ajustar los canales que se les asignan.
*** Los miembros de primera línea solo pueden mencionar los grupos de usuarios a los que pertenecen.
**** Los miembros de primera línea solo se pueden agregar a grupos de usuarios de los que formen parte otros miembros de primera línea.
† Solo planes de pago
Administración
Los ajustes administrativos de algunas funciones están limitados por tipo de rol.
✓ Disponible de forma predeterminada
✷ Disponible solo para los propietarios de los espacios de trabajo
✦ Disponible solo si el propietario del espacio de trabajo cambia el ajuste predeterminado
*** Solo puede realizar cambios una persona que ascendió de plan el espacio de trabajo.
† Solo planes de pago
Administración adicional en los planes Enterprise
En la siguiente tabla se desglosan los permisos para los ajustes administrativos a nivel de organización.
✓ Disponible de forma predeterminada
✷ Solo disponible si un administrador o propietario de la organización lo permite
✦ Solo si un administrador o propietario de la organización también es miembro del espacio de trabajo
Políticas de la organización
|Propietario/Administrador de la organización
|Propietario/Administrador del espacio de trabajo
|Miembro
|Establecer directrices para los nombres de Slack
|✓
|✦
|Establecer el modo No molestar de manera predeterminada
|✓
|✦
|Definir parámetros de conservación de mensajes
|✓
|✦
|✦
|Definir parámetros de conservación de archivos
|✓
|Administrar los permisos de publicación en los canales
|✓
|✦
|Crear o editar grupos de usuarios
|✓
|✦
|✦
|Definir la política de uso compartido de archivos públicos
|✓
|✦
|Crea un canal multiespacio
|✓
|✦
|✦
|Autenticación de dos factores obligatoria
|✓
|Configurar el inicio de sesión único
|Propietario de la organización
|Permitir que los usuarios cambien su nombre de Slack y el nombre del correo electrónico
|Propietario de la organización
Administrativo
†† Los propietarios de los espacios de trabajo solo pueden aprobar o restringir aplicaciones para su espacio de trabajo que no hayan sido aprobadas o restringidas a nivel de organización.
§ Los administradores de la organización pueden usar herramientas de administración de canales si también son miembros del espacio de trabajo.
Roles del sistema en los planes Enterprise
Los roles del sistema brindan a las organizaciones más flexibilidad en cuanto a los permisos que se pueden otorgar a los miembros. Los administradores pueden dar a los usuarios uno o muchos roles del sistema para ayudarlos a administrar una organización.
|Rol del sistema
|Permisos
|Administrador de análisis de datos
|Ver el panel de análisis de datos
|Administrador de registros de auditoría
|Acceder a los registros de auditoría
|Administrador de canales
|Crear canales privados, cambiar el nombre de canales, convertir canales públicos en privados, archivar y desarchivar canales, y modificar los permisos de publicación
|Administrador de contenido
|Revisar y administrar el contenido marcado
|Supervisor de personalización
|Administrar emojis personalizados y respuestas de Slackbot
|Administrador de DLP
|Administrar la Prevención de pérdida de datos (DLP)
|Administrador de exportaciones
|Acceder a las exportaciones y administrarlas
|Administrador de retenciones legales
|Crear, editar y liberar retenciones legales
|Administrador de la actividad de mensajes
|Ver la actividad de mensajes en los canales
|Administrador de roles
|Crear roles personalizados y administrar a quién se asignan roles del sistema
|Administrador de ventas
|Administrar el Inicio de Slack Sales*
|Administrador de Salesforce
|Administrar conexiones a Salesforce*
|Administrador de seguridad
|Administrar las sesiones y desactivar cuentas
|Administrador de plantilla
|Crear, administrar y publicar plantillas personalizadas
|Administrador de usuarios
|Agregar, quitar o desactivar a los usuarios que no son administradores
|Administrador de flujo de trabajo
|Administrar flujos de trabajo
* También disponible en el plan Business+.